AK Parti'den Akşener'in 'Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız' sözlerine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Akşener'in yargılama imasında bulunduğunu belirten Çelik, "Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Adaletin en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. 14 Mayıs'tan sonra Recep bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Çalan ve soyanlardan hesap sormak yürek ister" ifadesini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN AKŞENER'İN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Akşener'in tartışma yaratan sözlerine yanıt ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar.

"YASSIDA ZİHNİYETİNİ DİRİLTME HAYALLERİ KURANLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir."