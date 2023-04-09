AK Parti'de Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Melih Gökçek'in oğulları AK Parti'den milletvekili adayı oldu

14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kalırken AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede 24. Dönem TBMM Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç ve Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de yer aldı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kilitlendi. Artık sayılı günlerin kaldığı seçimler öncesinde siyasi partiler de milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti.

3 İSİM BABALARINDAN BAYRAĞI DEVRALDI

Ak Parti'nin listesinde ise 3 isim dikkat çekti. Bu 3 ismin ortak noktası da babalarının geçmiş dönemde Ak Parti'de bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı gibi görevlerde bulunması.

CEM ŞAHİN, KARABÜK 1. SIRADAN ADAY OLDU

Bu isimlerden biri 24. Dönem TBMM Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin oldu. Şahin, Karabük'ten listeye girerek AK Parti Karabük 1. Sıra adayı oldu.

Mehmet Ali Şahin

MÜCAHİT ARINÇ 2. KEZ MECLİSE GİRMEK ÜZERE

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'ın da ikinci kez Meclis'e girmek üzere. Geçtiğimiz dönem İstanbul 3.Bölge milletvekilliği yapan Mücahit Arınç bu kez memleketi Manisa'dan 4'üncü sıra adayı oldu.

Mücahit Arınç

OSMAN GÖKÇEK, ANKARA'DAN ADAY

1994-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ise Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday oldu.

Osman Gökçek