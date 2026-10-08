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Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay

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Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği röportajda eski takımı Fenerbahçe ve Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, Türkiye'deki hakem tartışmalarına ilişkin "Benzer bir skandal patlak verdi" ifadelerini kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği röportajda daha önce görev yaptığı kulüplerle ilgili konuştu. Eski takımlarıyla bağlarını koruduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye de ayrı bir parantez açtı.

Mourinho, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği dönemi değerlendirirken, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım." dedi.

"REAL MADRID'E DÖNMEK EVE DÖNMEK GİBİ"

Real Madrid'e dönüşü hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, İspanyol deviyle kurduğu bağın kendisi için önemini anlattı. Mourinho, " Real Madrid'e dönmek de eve dönmek gibi. Burada 3 yıl kalmıştım ama kulüple kurduğum bağ sayesinde sanki 30 yıl gibi geldi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BENZER BİR SKANDAL PATLAK VERDİ"

Röportajda Mourinho'ya hakemlerle yaşadığı sorunlar da soruldu. "Hakemlerle ilgili sorununuz nedir?" sorusunu yanıtlayan Portekizli teknik adam, kariyeri boyunca benzer durumlarla karşılaştığını söyledi.

Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun benim hatam olduğunu düşünmüyorum, şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık, sonra Premier Lig'e gittim ve şimdi bu durumlar ortaya çıkıyor. Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi. Sık sık benzer durumlar yaşadım."

TÜRKİYE'DEKİ HAKEM TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Mourinho'nun Türkiye'de yaşananları "skandal" olarak nitelendirmesi, röportajın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Portekizli teknik adam, hakemlerle ilgili yaşadığı sorunların yalnızca Türkiye'deki görev dönemiyle sınırlı olmadığını, daha önce çalıştığı liglerde de benzer durumlarla karşılaştığını ifade etti.

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