AK Parti İstanbul'da iki istifa! Veda mesajı bir hayli manidar
AK Parti Küçükçekmece İlçe Bakanı Nejat Öztürk ile Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Öztürk'ün, istifa mesajında yer alan, "İlçemizde partimizi yeniden birinci parti konumuna taşımak için yapısal düzenlemeler konusunda, İl Başkanlığımıza ilettiğimiz taleplerimize beklediğimiz desteği alamadık" ifadeleri dikkat çekti.
Ak Parti'de ardı ardına dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İki ilçe başkanı yaptıkları açıklamada istifa ettiklerini belirtti.
KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ: BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ VE GERİ DÖNÜŞÜ MAALESEF ALAMIYORUZ
Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Nejat Öztürk'ün, paylaşımında yer verdiği, "İlçemizde partimizi yeniden birinci parti konumuna taşımak için gerekli gördüğümüz yapısal düzenlemeler konusunda İl Başkanlığımıza ilettiğimiz taleplerimize beklediğimiz desteği ve geri dönüşü maalesef alamadığımı üzülerek belirtmek istiyorum" ifadeleri ise dikkatleri çekti.
Öztürk, istifa mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli dava arkadaşlarım, aziz Küçükçekmeceli hemşerilerim, 18 Ocak 2025 tarihinden bu yana büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm İlçe Başkanlığı görevimden, bu akşam itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Görevde bulunduğum dokuz aylık süreçte, teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden çalıştık; birçok önemli başarıya imza atarak partimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olduk. Ancak, ilçemizde partimizi yeniden birinci parti konumuna taşımak için gerekli gördüğümüz yapısal düzenlemeler konusunda İl Başkanlığımıza ilettiğimiz taleplerimize beklediğimiz desteği ve geri dönüşü maalesef alamadığımı üzülerek belirtmek istiyorum. Bu karar, bir ayrılış değil; aksine davamıza olan bağlılığımın, partimize ve liderimize duyduğum inancın bir göstergesidir. Bundan sonraki süreçte de, AK Partimizin bir neferi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğim. Saygılarımla."
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ
Ak Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe de istifa ettiğini açıkladı. Gültepe açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kıymetli dava arkadaşlarım ve kıymetli Bağcılar'lı komşularım, 18.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan Bağcılar Kongresinde başladığım İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.
Tensipleriyle bu şerefli görevi şahsıma tevdi eden ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, bugün ise istifa talebimi anlayışla kabul eden İl Başkanımız Sn. Abdullah Özdemir'e şükranlarımı ve hürmetimi arz ediyorum. Bu şerefli görevi yürütürken her adımı birlikte attığımız ve her mücadeleyi birlikte göğüslediğimiz kıymetli dava arkadaşlarıma da fedakarlıkları, gayretleri ve dostlukları için çok teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İl Başkanımız Sn. Abdullah Özdemir'in öncülüğünde 2028 ve 2029 hedeflerimiz için mücadele bayrağını devralacak yeni İlçe Başkanımıza ve yeni Yönetim Kuruluna şimdiden başarılar diliyorum.
Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için davamızın bir neferi olarak yaşamaya devam edeceğimi ve bayrağı devralacak dava arkadaşlarımın en büyük destekçisi olacağımı kıymetli teşkilatımıza ve Bağcılar'lı komşularımıza arz ediyorum. Saygılarımla."
NEJAT ÖZTÜRK KİMDİR?
Nejat Öztürk, 18 Ocak 2025 tarihinde yapılan kongre sonucunda AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı seçilmişti. Uzun yıllardır ilçede aktif siyaset yürüten Öztürk, partide farklı birimlerde görev aldı. 2009–2014 yılları arasında İlçe Dış İlişkiler Birim Başkanlığı, 2014–2019 döneminde ise Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İş hayatında muhasebe ve idari işler alanında faaliyet gösteren Öztürk, sivil toplum çalışmalarına da önem verdi.
MUHAMMED YAVUZ GÜLTEPE KİMDİR?
Muhammed Yavuz Gültepe, 18 Ocak 2025 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı olarak göreve başlamıştı. 1992 yılında Van'da doğan Gültepe, uzun yıllar Bağcılar'da yaşamını sürdürdü. 2012 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda siyasete adım attı. İlçe ve il teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2024 yerel seçimleri sonrasında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi ve Encümen olarak görev yaptı.