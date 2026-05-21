CHP milletvekillerinden 'mutlak butlan' davasında çıkan karara ilişkin açıklama

CHP'li milletvekilleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada verdiği kararı değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, tüm partililerin çıkan kararı suhuletle karşılamasını temenni ettiğini söyledi.

Yargının kararıyla tekrar göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm CHP'lilerin üzerinde emeği olduğunu belirten Polat, "Hep beraber kucaklaşarak, partide küskünlük olmadan birbirimize kenetlenerek iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Herkesin bilmesi gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretecek, Türkiye'nin, bölgenin sorunlarına eğilen bir parti haline dönecektir. Sonuç partimiz için hayırlı olsun. Hep beraber bu sürecin içinde güçlenerek çıkacağımızı söylemek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na partimizin, örgütümüzün, vatandaşlarımızın güvenmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da çıkan karar neticesinde tüm partililerin Kemal Kılıçdaroğlu çatısı altında toplanıp birlik ve beraberlikle iktidara yürümesi gerektiğini ifade etti.

CHP'nin savaş alanında kurulan bir parti olduğunu dile getiren Yıldız, "103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi vardır, var olacaktır. Önümüzdeki dönemde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde parti meclisi üyelerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, meclis grubumuzla beraber tek hedefimiz iktidara yürümektir. Bugünden itibaren alınan karara saygı duyarak hep beraber birlik içinde bu yola devam edeceğiz." dedi.