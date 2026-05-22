Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
CHP’de ‘mutlak butlan’ kararı sonrası hareketlilik devam derken, tüm milletvekillerini kapalı grup toplantısına davet eden Özgür Özel'in bu çağrısına hangi milletvekillerini katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Söz konusu grup toplantısı, CHP'de safları netleştirmek ve "ak koyun ile kara koyunu" ortaya çıkarmak açısından kritik önem taşıyor.
CHP içerisinde ‘mutlak butlan’ kararı sonrası başlayan hareketlilik devam ediyor.
TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ ÇAĞIRDI
Son olarak mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 11.00’de Genel Merkez’de kapalı grup toplantısı yapma kararı aldı. Özel, tüm milletvekillerini de söz konusu toplantıya katılmaya çağırdı. Özel, daha sonra ise saat 14.00’te Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
“AK KOYUN İLE KARA KOYUN” BELLİ OLACAK
Ancak CHP’li vekillerden hangilerinin Özel’in çağrısına uyup uymayacağı ise belirsizliğini koruyor. Partinin başına geri dönmesine hükmedilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen vekillerin toplantıya katılmaması bekleniyor. Böylelikle Özel’in başkanlık edeceği grup toplantısı ile CHP içerisindeki “ak koyun ile kara koyunun” belli olması ve safların netleşmesi bekleniyor.
19 VEKİL KILIÇDAROĞLU’NA AÇIK DESTEK İLAN ETMİŞTİ
Özellikle, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararından önce yayımladığı ve partiye ‘arınma çağrısı’ yaptığı videoyu paylaşan vekillerin toplantıya katılmayacağı öngörülüyor.
Söz konusu vekiller şu isimlerden oluşuyor:
- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
- CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir
- CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
- CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu
- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer
- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
- CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş
- CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
- CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
- CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba
- CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak
- CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
- CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp
- CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici
- CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca