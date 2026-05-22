Azpilicueta futbolu bıraktı

İspanyol futbolcu Cesar Azpilicueta, 36 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Tecrübeli savunmacı kariyerinde birçok büyük kupa kazandı.

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Cesar Azpilicueta, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 36 yaşındaki deneyimli savunmacının kararı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

FUTBOLA VEDA KARARI

Uzun yıllardır Avrupa futbolunun üst seviyesinde forma giyen Cesar Azpilicueta, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamayla yeşil sahalara veda etti.

CHELSEA TARİHİNE GEÇTİ

Azpilicueta kariyerinin en unutulmaz dönemini Chelsea’de yaşadı. İngiliz devinde yıllarca kaptanlık yapan İspanyol yıldız, kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri haline geldi.

SAYISIZ KUPA KAZANDI

Başarılı savunmacı kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil birçok önemli başarı elde etti. Azpilicueta, istikrarı ve liderliğiyle futbolseverlerin takdirini kazandı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI’NDA DA FORMA GİYDİ

Deneyimli futbolcu İspanya Milli Takımı’nın da uzun yıllar formasını giydi. Azpilicueta, milli takım kariyerinde birçok büyük turnuvada görev aldı.

FUTBOL DÜNYASINDAN MESAJLAR GELDİ

Azpilicueta’nın emeklilik kararı sonrası eski takım arkadaşları ve futbol dünyasından birçok isim tecrübeli oyuncuya veda mesajı gönderdi. 36 yaşındaki futbolcu kariyerini modern dönemin örnek profesyonellerinden biri olarak tamamladı.

