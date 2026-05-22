Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarları, EuroLeague Final-Four organizasyonu için gittikleri Atina’da “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertliler Olympiakos karşısında final bileti arayacak.

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Dörtlü Finali’nde Olympiakos ile oynayacağı kritik maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Atina’da dikkat çeken görüntülere imza attı.

DEV MAÇ ÖNCESİ HEYECAN ZİRVEDE

Son şampiyon unvanını korumak isteyen Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final-Four organizasyonunda Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz final bileti için Atina’da parkeye çıkacak.

OAKA ÇEVRESİNDE YOĞUN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi OAKA çevresinde takımlarına büyük destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosfer dikkat çekti.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ” TEZAHÜRATI

Atina’daki Fenerbahçe taraftarları hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yaptı. O anlar çevrede bulunan taraftarlar tarafından kaydedildi.

FİNAL İÇİN PARKEYE ÇIKACAKLAR

Fenerbahçe Beko, Olympiakos engelini geçmesi halinde EuroLeague’de bir kez daha finale yükselme başarısı gösterecek. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon kupayı müzesine götürmüştü. Basketbolseverler şimdi Atina’da oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Fenerbahçe Beko’nun Final-Four performansı büyük merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz:

Mustafa jemal de duydu mu??

Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

anne zaden duysa yeter

Haber Yorumlarıvedat cici :

Helal Size burda yapmayın sakın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

