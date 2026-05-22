Fenerbahçe'nin gündemindeki Robertson Beşiktaş'a önerildi

Fenerbahçe'nin transferinde önemli aşama kaydettiği İskoç sol bek oyuncusu Andrew Robertson, Beşiktaş'a da önerildi. Siyah-beyazlılar, Robertson transferiyle ilgili kesin kararını takımın başına geçecek yeni teknik adamın raporu doğrultusunda verecek.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ın gündemine dünyaca ünlü bir isim girdi. Liverpool’un deneyimli sol beki Andrew Robertson, menajerler vasıtasıyla siyah-beyazlı kulübe tavsiye edildi.

İskoç futbolcu için daha önce ezeli rakip Fenerbahçe'nin önemli aşama kaydettiği biliniyordu. Ancak sarı-lacivertli kulüpteki seçim süreci nedeniyle bu transfer hamlesi askıya alınınca, menajerler rotayı Beşiktaş'a çevirdi ve 32 yaşındaki yıldız savunmacıyı siyah-beyazlı yönetime sundu.

Futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'i getiren Beşiktaş yönetimi, şu sıralar tüm konsantrasyonunu yeni teknik direktör arayışına vermiş durumda. Siyah-beyazlılar, Robertson transferiyle ilgili kesin kararını takımın başına geçecek yeni teknik adamın raporu doğrultusunda netleştirecek.

Bu sezon Liverpool formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen tecrübeli sol bek, İngiliz ekibiyle çıktığı 35 resmi karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik bir skor katkısı üretti.

