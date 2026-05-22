Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe için hazırladığı 64 bin kişilik yeni Şükrü Saracoğlu projesi ortaya çıktı. “Aynı yerde, aynı ruhla” sloganıyla hazırlanan projede modern tribünler ve artırılmış loca kapasitesi dikkat çekti.

  • Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkan adaylığı için hazırladığı yeni stadyum projesinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun kapasitesi 64 bine çıkarılacak.
  • Projede loca sayısı artırılacak ve stadyum mevcut yerinde 'Aynı yerde, aynı ruhla' sloganıyla yenilenecek.
  • Yeni stadyumda tribünler sahaya yakınlaştırılacak, dış cephe tamamen yenilenecek ve Avrupa'daki modern stadyumlara benzer bir tasarım uygulanacak.

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın üzerinde çalıştığı yeni stat projesi ortaya çıktı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu için hazırlanan dev yenileme projesi dikkat çekti.

64 BİN KAPASİTELİ YENİ STADYUM

Hazırlanan projeye göre Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun kapasitesinin 64 bine çıkarılması planlanıyor. Yeni projede tribünlerin tamamen modern bir yapıya kavuşacağı belirtildi.

LOCA SAYISI ARTIRILACAK

Projede dikkat çeken detaylardan biri de loca sayısındaki artış oldu. Sarı-lacivertli kulübün hem taraftar konforunu hem de ticari gelirlerini artırmayı hedeflediği öğrenildi.

“AYNI YERDE, AYNI RUHLA”

Projede “Aynı yerde, aynı ruhla” sloganının kullanılması dikkat çekti. Fenerbahçe yönetiminin stadı mevcut yerinde yenilemeyi planladığı belirtildi.

DEVASA GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Ortaya çıkan görsellerde yeni stat projesinin oldukça büyük ve modern bir yapıya sahip olduğu görüldü. Yeni tasarımda tribünlerin sahaya daha yakın konumlandırıldığı ve dış cephenin tamamen yenilendiği dikkat çekti.

YENİ NESİL STADYUM PLANI

Projede geniş sosyal alanlar, modern tribün yapısı ve yenilenen dış mimari ön plana çıktı. Yeni stat projesinin Avrupa’daki modern futbol stadyumlarına benzer şekilde tasarlandığı görüldü.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yaratan projeyle ilgili resmi sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.  Aziz Yıldırım cephesinin önümüzdeki günlerde projeye ilişkin daha kapsamlı açıklamalar yapması bekleniyor.

