Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme tarafından iptal edilerek "mutlak butlan" kararı verilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevi yeniden kabul edeceğini açıklarken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi kurultay iradesinin arkasında durduklarını belirtti.

DAVUTOĞLU'NDAN İLK YORUM GELDİ

Gelişmeye ilişkin yapacağı yorum merakla beklenen isimlerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Gece saatlerinde X hesabından "mutlak butlan" kararına ilişkin açıklamada bulunan Davutoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Davutoğlu "Parti kimliklerinden bağımsız olarak hepimizin odaklanması gereken temel husus siyasi ahlakımızdaki yozlaşma ve demokrasimizin temelini oluşturan seçim güvenliğinde ortaya çıkan kaostur. Alınan mutlak butlan kararının işleyiş süreci ve zamanlaması açısından hukuki bir sonuçtan çok siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır.

"YAPILACAK SEÇİM VE KONGRELERİN GÜVENLİĞİ TARTIŞMALI HALE GELİR"

Tam yetkili olan YSK kararını verdikten sonra yapılan işlemlerin geçerliliği tartışılmaya başlanırsa bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliği de tartışmalı hale gelir. Siyasi kültürümüzün ve demokratik süreçlerimizin siyasi ahlak temelinde yeniden yapılandırılması zorunludur." ifadelerini kullandı.

