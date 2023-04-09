AK Parti aday listesini YSK'ya sundu! Bakan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy liste dışı kaldı

AK Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Kabine'de tüm bakanlar aday gösterilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy liste dışı kaldı.

Merakla beklenen Ak Parti'de milletvekili aday listesi açıklandı. Listede dikkat çeken detay ise yapılan değişiklik oldu. Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.

3 DÖNEM KURALI "İSTİSNASIZ" UYGULANDI

AK Parti'nin aday listesinde uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.

FAHRETTİN KOCA VE MEHMET NURİ ERSOY LİSTEDE YOK

Kabinedeki bakanlar listede üst sıralarda yer alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadığı öğrenildi.

KABİNE'DEKİ İSİMLERİN ADAY OLDUĞU YERLER