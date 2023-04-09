AK Parti aday listesini YSK'ya sundu! Bakan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy liste dışı kaldı
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AK Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Kabine'de tüm bakanlar aday gösterilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy liste dışı kaldı.
Merakla beklenen Ak Parti'de milletvekili aday listesi açıklandı. Listede dikkat çeken detay ise yapılan değişiklik oldu. Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.
AK Parti'nin aday listesinde uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.
Kabinedeki bakanlar listede üst sıralarda yer alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadığı öğrenildi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
- Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
- Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
- Antalya 1. Sıra – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
- Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
- Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
- İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
- İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
- Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
- Osmaniye 1. Sıra - Aile Bakanı Derya Yanık
- Ordu 1. sıra - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
- Şanlıurfa 1. sıra - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
- Mersin 1. Sıra - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
- Kahramanmaraş - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
- Samsun - Ticaret Bakanı Mehmet Muş
- Trabzon - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu
- Ankara 3. Bölge 1. Sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay