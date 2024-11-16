Üye Girişi
Haberler

Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etmek için Mardin'e gitti. İmamoğlu'nun kente uzun bir araç konvoyuyla giriş yapması dikkat çekti.

Son dönemlerde CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk ile bir araya gelmek üzere Mardin'e gitti. Havalimanında yoğun ilgili ile karşılaşan İmamoğlu'nun kente uzun araç konvoyuyla giriş yaptı.

Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu

HAVALİMANINDA KARŞILADILAR

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu havalimanında karşıladı.

Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu

HEYETTA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Heyette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun yer alıyor.

NE OLMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki bazı belediyelere kayyum atanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne atanan kayyumlar ile birlikte belediye başkanları görevlerinden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı. Ahmet Türk ise, kayyum kararıyla ilgili olarak, bu sürecin halk iradesine ipotek koymak anlamına geldiğini belirtmişti. Türk, "Sindirme politikasının devam ettiğini görüyoruz. Biz bugüne kadar bu ülkede onurlu bir barışın sağlanması, demokratik bir cumhuriyetin oluşması için mücadele ettik. Ancak, halk iradesini ipotek altına alma ve Kürt siyasetini sindirmeye yönelik bir baskı politikasının yürütüldüğünü görüyoruz" demişti.

Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

 Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı

İstismar iddialarının odağındaki baba ilk kez konuştu
500

Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıselim özkayalar:

şu PKK nın peşini bırakın teröristlere bu kadar yalakalık yeter

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFikret Tunc:

Eİ YE ÖNERİM DEM İN CB ADAYI OLMASI DEM VE PKK LILARIN EN ÇOK SEVDİĞİ SİYASETCİ OLDU BENCE…

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

AÇIN YOLLARI EKREM BABA GELIYOR

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Bayram:

bilmem kaç tane korumayla geziyor dediklerinizle bunu kıyaslayın şimdi. biri Cumhurbaşkanı diğeri belediye başkanı. karar sizin

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışaban kocaman:

Vah vah vah istanbul uma Başkan İstanbul'u kaderini terk etmiş şov yapmaya devam ediyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMalatyalı:

Yolun açık olsun bu ülkeyi ancak bu iktidardan sizler kurtarirsiniz ülkenin düştüğü bu cukmazdan en kısa sürede çıkması lazım. Erken seçim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

Bu kafayla kazanamazsiniz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Engin:

Müstakbel BOP Eşbaşkanı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

Allah razı olsun devletimizde ne güzel yol yapmış bu çiçek çocukları için

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuzhan Koç:

kanın bozuk olmaması çok önemli.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.