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Ahmet Türk iki isim verdi: Öcalan görüşmesine gitme ihtimalleri yüksek

Ahmet Türk iki isim verdi: Öcalan görüşmesine gitme ihtimalleri yüksek
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin olacağını düşündüğünü belirten Ahmet Türk, İmralı'ya gidecek isimlere ilişkin olarak da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı işaret etti.

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, güncel gelişmeleri ve Türkiye'nin Suriye politikasını değerlendirdi.

"SURİYE'DEKİ KÜRTLERE SALDIRARAK..."

İlke Tv'den Mizgin Aksu'nun sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, "Suriye'deki Kürtlere saldırarak içeride barışı sağlayamazsınız. Türkiye, Kürtlere karşı bir düşmanlığı sürdürdüğü takdirde barıştan söz etmek imkansız hale gelir. İşgal edilmiş bir Suriye'de Kürtler neyin barışını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

İKİ İSİM VERDİ

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruyu da değerlendiren Türk, "Bir görüşmenin olacağını düşünüyorum. Sayın Buldan'la Sayın Sırrı Süreyya Önder'in ilk görüşmeye gitme ihtimalleri daha yüksek" dedi.

BAKAN TUNÇ: UYGUN BİR GÜN BELİRLENECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan başvurusuyla ilgili son açıklamasında "Süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp secmenine tsk edin kurdistani kurucaklar size.

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