Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

"Kent Uzlaşısı" ve "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında 1 yılı aşkın süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra yaklaşık 1 ay önce tahliye edilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ofisinde ziyaret etti. Özer ziyarette Bahçeli'ye iki kitabını hediye etti.

"ÖZEL'İN SELAMLARINI İLETTİM"

Ziyareti resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Özer, "MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını ilettim" dedi.

Ziyarete ilişkin detayları paylaşan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını ilettim.

"BAHÇELİ'YE BARIŞ SÜRECİNE KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNDUM"

Einstein"Karşılaştığınız sorunları, o sorunları yarattığınız düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz" der. Yıllar içinde ön yargı, ezberler ve korkularla beslenen süreç ancak samimi, kararlı ve özverili bir tutumla aşılabilir. Bu anlamda Sn Bahçeli'ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum.

"BİZLER DE TARİHİ SÜREÇTE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Daha bir çok zorluğun üstesinden gelmek ve umutları boşa çıkarmamak için herkese ve her kesime büyük görevler düşüyor. Bizlerin de bu tarihi süreçte üzerimize düşeni yapacağımızı belirttim.

Barış sürecine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak hususlar ve çelişkiler üzerine derin bir sohbetimiz oldu.

"CHP'YE YAPILAN KUŞATMANIN SON BULMASININ ÖNEMİNE DEĞİNDİM"

Toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için kimsenin dışlanmaması ve özellikle bu süreçte CHP'ye yapılan kuşatmanın son bulmasının önemine değindim.

Yargıya olan güvenin artırılmasının işin mihenk noktası olduğu, bunun barış sürecinin güven bulması için gerekli olduğu, güven artırıcı adımlara ihtiyaç olduğuna değindim.

"AYM VE AİHM KARARLARININ UYGULANMASININ SÜRECE KATKISINI VURGULADIM"

Yargılamaların cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiği, tutuksuz yargılama ile bir yumuşamaya ihtiyaç olduğunu, kayyım rejimine son verilmesi, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının sürece olacak katkısını vurguladım. Zira günümüzde yargıya olan güvenin azalması ülkemiz demokrasisine ve barış sürecine zarar verdiği aşikardır.

"KUTUPLAŞMAYI GERİDE BIRAKIP KUCAKLAŞMA ZAMANIDIR"

Şimdi kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanıdır. Bunu mutlaka başarmalı ve yakaladığımız bu fırsat hiçbir koşulda heba edilmemelidir. Zira bu fırsat sadece Türkiye'nin iç barışı için değil aynı zamanda bölge barışı içinde büyük bir öneme sahiptir.

Türkiye bu sorunu demokrasi içinde çözmeli, eşit temelde barış içinde bir arada yaşamayı perçinlemelidir.

Kadirşinas ve nazik ağırlamaları için Sn. Bahçeli'ye teşekkür ediyorum."