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Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu

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Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, İstanbul Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladı. Daha önce de BBP'den İstanbul milletvekili adayı olduğu ortaya çıkan Sadat'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "Afganların bağımsız adayı" ifadesi dikkat çekti. Afganların kimlik alamadığını, banka hesabı açamadığını ve ikamet belgelerinin iptal edilerek sınır dışı edilmelerinden dem vuran Sadat, seçim vaadinin bu sorunları çözmek olduğunu açıkladı.

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden bağımsız belediye başkan adaylığını duyurdu. Sadat'ın, 2023'teki Genel Seçimler'de ise Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) İstanbul milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Türk vatandaşı olan Afgan uyruklu Ezatullah Sadat'ın, 400 bin nüfuslu Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu

"AFGANLARIN BAĞIMSIZ ADAYI"

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Sadat, adaylığını Facebook hesabından duyurdu. Sadat'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "Afganların bağımsız adayı" ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

VAATLERİ DE ENTERESAN

Afganların kimlik alamadığını, banka hesabı açamadığını ve ikamet belgelerinin iptal edilerek sınır dışı edilmelerinden dem vuran Sadat, seçim vaadinin bu sorunları çözmek olduğunu açıkladı.

İşte o paylaşım:

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu

DAHA ÖNCE DE BBP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI DA OLMUŞ

İddiaya göre Türk vatandaşı olduktan sonra İzzet Sadat ismiyle tanınan Sadat'ın, BBP'den 2023 yılındaki genel seçimlerde milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. İstanbul 2. bölgeden 6. sırada milletvekili adayı gösterilen Sadat'ın BBP'de ilçe başkanlığı görevi yürüttüğü de öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Beylikdüzü Afganistan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Onemli Degil:

Ulkesini Hepimizden Fazla Sevenler, Neden Seyrediyorsunuz ? Demokrat, Gelismis Mureffeh Bir Ulkeyiz..Di mi ?

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Tutankamon Hoca:

Hahahah helal be suriyeliler adaylıgını koysa onlar kazanırdı kesin afganlıların hepsine kimlik verilmedi halbuki başvursalardı belki bverirlerdi onlar kacak duruyo :))

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Tolga Babacan:

Bence gidip Afganistani kurtarip orda aday olsa daga yakisir derim

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Hans Peter:

Bir sen eksiktin. Zaten basa bela yarin birgün basimizda tepinirsiniz.yarin da suriyeli baskan adayi tam olur.

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