Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı oldu

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden bağımsız belediye başkan adaylığını duyurdu. Sadat'ın, 2023'teki Genel Seçimler'de ise Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) İstanbul milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Türk vatandaşı olan Afgan uyruklu Ezatullah Sadat'ın, 400 bin nüfuslu Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

"AFGANLARIN BAĞIMSIZ ADAYI"

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Sadat, adaylığını Facebook hesabından duyurdu. Sadat'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "Afganların bağımsız adayı" ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

VAATLERİ DE ENTERESAN

Afganların kimlik alamadığını, banka hesabı açamadığını ve ikamet belgelerinin iptal edilerek sınır dışı edilmelerinden dem vuran Sadat, seçim vaadinin bu sorunları çözmek olduğunu açıkladı.

İşte o paylaşım:

DAHA ÖNCE DE BBP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI DA OLMUŞ

İddiaya göre Türk vatandaşı olduktan sonra İzzet Sadat ismiyle tanınan Sadat'ın, BBP'den 2023 yılındaki genel seçimlerde milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. İstanbul 2. bölgeden 6. sırada milletvekili adayı gösterilen Sadat'ın BBP'de ilçe başkanlığı görevi yürüttüğü de öğrenildi.