Adıyaman Çalıştayında Orta Hasarlı Binaların Durumu Konuşuldu

6 Şubat Depremi Sonrası Yeniden Yapılanma ve Adıyaman Çalıştayında konuşan Vali Osman Varol, orta hasarlı binaların kazandırılabilir binalar olduğunu açıkladı.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Şehirlerimizi tekrardan nasıl yapılandıracağız özellikle bir lokosyon belirledik. Özellikle kentsel dönüşüm düşündüğümüz alan. Mara, Musalla, Ulucami, Varlık mahalleleri kale etrafı ve eski çarşı dediğimiz Harıkçı Caddesi'ni de içerisine alacak şekilde burada nasıl bir yapılanmaya gidelim kentsel tasarımı nasıl yapalım diye düşünüyoruz. İnşallah sizlerin bizlere vereceği destek ve güçle birlikte daha güzel şeyler yapacağız. Herkes bu işin bir tarafından tutarsa daha hızlı bir şekilde hareket etmiş olacağız. Zorlu bir süreçten geçiyoruz hiç kolay değil" diyerek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Şehrimiz gerçekten çok büyük bir afet yaşadı. Yani dünya tarihinin yazdığı ve kayıtlara geçmiş en büyük deprem ve en bölgesel afetlerden, en yıkıcı afetlerden bir tanesini yaşadık. Bu da bizim neslimize denk geldik. Nesiller boyunca, asırlar boyunca nadir görülebilecek bir afetti. ve çok büyük bir yıkım gerçekleştirildi. 8 bin 387 vatandaşımız Adıyaman'da hayatını kaybetti. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Şehrimizin yeniden yapılandırılması, kalıcı konutların inşası, yıkılmış olan bölgelerimizin yeniden ayağa kaldırılması için çok yoğun bir çalışma devam ediyor. Bu çerçevede ilimizde 40 binin üzerinde konutun inşası devam ediyor. Bu hafta başı itibariyle 248 tane ilk parti konut teslim alındı ve bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bu ayın ortasında kırsal konutlarımızdan 217 tane teslim alacağız. Bunun sonrasında da hak sahipliği itiraz süreçleri biter bitmezde dağıtımla ilgili çalışmalar yapılacak. Adıyaman bu depremde gerçekten en çok zarar gören iki ilden bir tanesidir. Bunu ifade etmek noktasında hep birlikte güçlü bir şekilde sesimizi her yere duyurmamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Mehmet Kalyoncu ise "6 Şubat depreminde her şeyin ters ve düz olduğu bir süreç oldu. Sivil toplumun ülkemizde ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu noktada bizim de bildiğimiz en önemli iş olan mekan üretme sürecinde paydaşlarla birlikte 18 Şubatta Gaziantep'e gidip o dönemki Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı Murat Kurum ile görüştük. ve gönüllü çalışmalar yapmak istediğimizi söyledik. Deprem sonrası enkaz kaldırma, insani ve acil yardımlar ne kadar kritik ise belli bir süreden sonra artık maalesef tahrip olan şehirlerimizde tasarım, mimarlık, planlama ve mühendislik disiplinleri de bir o kadar ihtiyaç haline geliyor. Bu noktada ülkemizin yetiştirdiği çok nitelikli insanlar var. Onlarda şunun derdindeydi biz bir şeyler yapmak istiyoruz ama nasıl yapabiliriz O bölgede tanıdıkları insanlar yok, bakanlık ve belediyelerde bir tanıdıkları yok. Bu anlamda da STK'nın iyi bir ara yüz olduğunu Biz gördük ve 18 Şubat günü itibariyle Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın himaye ve kontrollerinde iş birliğinde çalışmalarımızı başlattık" ifadelerini kullandı.

Orta hasarlı binaların durumu hakkında da bilgiler veren Vali Osman Varol, "Şu an geçerli olan mevzuat şudur, orta hasarlı binalar geri kazandırılabilir binalardır. Bu binalar iki gruba ayrılabilir. Teknik bir incelemeye tabi tutulup bir performans raporu hazırlanır ve bu performans raporuna göre onarılarak yaşamına devam edecek durumdaysa buda belediye tarafından onaylanıp onarım projeleriyle tamir edilir. Eğer performans raporunda tamir edilmesi, onarılmasının binaya bir fayda sağlayamayacağı düşünülüyorsa böyle bir sonuç çıktıysa yıkım kararı verilir. Yani orta hasarlı binalar kazandırılabilir, geri döndürülebilir binalardır. Bir teknik inceleme ve raporun tutulması gerekmektedir Bunun sonucuna göre de karar verilir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından soru, cevap ve önerilere geçildi.

Çalıştaya Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Mehmet Kalyoncu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, mühendisler ve mimarlar katıldı. - ADIYAMAN