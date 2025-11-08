Adalet Bakanı Tunç: Kocaeli'deki yangınla ilgili 3 savcı görevlendirildi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç , " Kocaeli Dilovası 'nda bir parfüm deposunda çıkan yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülecektir" dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 'Yargı Teşkilatı Toplantısı', Antalya'da başladı. Açılış konuşmasını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak'ta paylaşılan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji ile ilgili hedefler ele alınacak. Cumhuriyet başsavcıları ve komisyon başkanları ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) temsilcileri ve bakanlık birimlerinin yargı teşkilatına ilişkin soru ve önerilerinin değerlendireceği toplantıya 424 kişi katıldı.

'BÜYÜK REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açılıştaki konuşmasında adaletin bir medeniyetin kalbi olduğunu söyledi. Bakan Tunç, "Hedefimiz, 'Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı kılmaktır. Son 23 yılda mevzuatımızda bu ihtiyaçlara cevap verecek önemli adımlar atılmıştır. Temel kanunlarımızın tamamı yenilenmiş, yapılan anayasal reformlarla temel hak özgürlükler ve hak arama yolları gelişmiş, anayasanın vesayetçi ruhunu azaltmaya yönelik büyük reformlar hayata geçirilmiştir. Bu dönemde planlı bir yargı reformu süreci yaşanmış, yargı reform belgeleri kapsamında güven veren bir adalet sisteminin tesisi için çok sayıda yargı paketi Meclis'imiz tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir" dedi.

HAKİM VE SAVCI SAYISI 25 BİN 457'YE ULAŞTI

Hazırlanan 11 ve 12'nci yargı paketleriyle adalet sisteminin etkinliğini artırmayı ve yargı süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız tarafından 23 Ocak'ta açıklanan 4'üncü Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'yle hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla 5 temel amaç doğrultusunda 264 yeni faaliyet belirledik. 2002'de 78 müstakil adliyemiz varken, bugün bu sayıyı 391'e yükselttik. 2002 yılında ülke genelinde, 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımızı 25 bin 457'ye çıkardık. 20-21 Aralık tarihlerinde yapacağımız sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacağız. Hakim-savcı yardımcılığı sistemi öncesi alımını gerçekleştirdiğimiz 1545 hakim savcı adayı önümüzdeki günlerde kuralarını çekecek. Uzlaştırma kurumuyla, 2017 yılından bugüne toplam 1 milyon 974 bin 813 dosyada uzlaşma sağlanmıştır. Arabuluculuk müessesiyle 2013'ten bu yana 5 milyon 84 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır" diye konuştu.

'GECİKEN ADALET, EKSİLEN ADALETTİR'

2023 yılında 12 milyon 517 bin dosyada, 2024 yılında 13 milyon 896 bin dosyada karar verildiğini belirten Bakan Tunç, "Geciken adalet, eksilen adalettir. Adalet, doğru ve adil kararın zamanında verilmesiyle anlam kazanır. Bizim hedefimiz nettir, gecikmeyen, süratli ve güven veren bir yargı. Performans ve ödül sistemini hayata geçiriyoruz. Başarı artık sadece takdir edilmekle kalmayacak, belgelenecek ve yükselmeye dönüşecek. Her dosya zamanında sonuçlandığında, her vatandaş hakkını gecikmeden aldığında, adaletin milletin vicdanında da tecelli ettiğine inanıyoruz. Gözü yaşlı bir annenin, acıyla bekleyen bir babanın yüreğinde geçen zamanın anlamı başkadır. Adalet ne kadar yakınsa, millet o kadar huzurludur. Sıcağı sıcağına, kesintisiz ve makul sürede yürütülen yargılamalar, sadece hukukun değil, toplumsal barışın da teminatıdır. Uzun ve yıpratıcı yargılama süreçlerini, sizin gayretlerinizle tarihe karıştırmak için her zaman yanınızdayız. Bu yolda karşınıza çıkabilecek her engeli kaldırmakta da kararlıyız. Teşkilatımızdan beklentimiz açıktır. Duruşmaların ara verilmeden, tek celsede ve kararlılıkla tamamlanması. Zira adaletin gücü, kararın isabetli olması kadar, zamanında tecelli etmesinden doğar" dedi.

'MAHKEME SALONLARI NE BİR ŞOV ALANIDIR NE DE BİR TİYATRO SAHNESİ'

Son dönemlerde mahkeme salonlarının istismar edildiğini söyleyen Bakan Yılmaz Tunç, şöyle devam etti: "Mahkeme salonları, kimsenin layüsel davranamayacağı, keyfi davranarak kendini hukukun yerine koyamayacağı, devletin vakarının sükunetle tecelli ettiği mekanlardır. Mahkeme salonları ne bir şov alanıdır ne de bir tiyatro sahnesi. Son dönemde bazı yargılamalarda, duruşma salonlarını istismar etmeye çalışanlara şahit oluyoruz. Usul kanunları, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza bu tür tutumları engelleme yetkisini açıkça vermiştir. Adaletin vakarını korumak için bu yetkinin tereddütsüz kullanılmasından kimse çekinmemelidir."

YENİ NESİL SUÇ YAPILANMALARINA YASAL DÜZENLENEME

Yeni nesil suç yapılanmalarının uluslararası bir sorun olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "Son dönemde karşımıza çıkan yeni nesil suç yapılanmaları, klasik mafya düzenlerinden farklı olarak, dijital ağlar ve sosyal medya mecraları üzerinden örgütlenmekte, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef almaktadır. Bu sorun uluslararası bir sorun. Sınır ötesi suçlar işleniyor. Sanal bahis, kumar, istismar gibi konulara yönelik yasal düzenlemedeki eksiklerimizi süratle ortadan kaldıracağız. Sadece bireysel suç işlemekle kalmayıp, toplumsal huzuru ve devletimizin otoritesini zayıflatmayı amaçlamaktadır. Bu yapılar, aslında milletimizin huzuruna, adaletin itibarına ve devletimizin bekasına yönelmiş birer tehdittir. Yargı, bu karanlık yapılanmalara karşı sessiz kalmayacaktır. Gençlerimizi kandıran, toplumun huzurunu zehirleyen, devletimizin otoritesine meydan okuyan hiçbir yapılanma, Türk yargısının kararlı iradesi karşısında tutunamayacaktır" dedi.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE YENİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

Bilişim sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılıklarla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Ceza adaleti sisteminin amacı yalnızca suçu cezalandırmak değildir, suçun işlenmesini önlemek, toplumun huzur ve güvenliğini teminat altına almaktır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, ruhsatsız silah taşıma ve kullanma, trafikte can güvenliğini hiçe sayan saldırgan fiiller. Her biri, kamu düzenine ve milletin huzuruna yönelmiş doğrudan bir tehdittir. Bu tehditlere karşı verilecek tepki de aynı ölçüde güçlü olmalıdır. Adaletin caydırıcılığı, kararlılıkla başlar. Son yıllarda özellikle bilişim sistemleri ve telefonlar üzerinden yapılan dolandırıcılık fiillerinde bir artış görüyoruz. Hedef alınanlar yaşlılarımız, ömrünü alın teriyle geçirmiş büyüklerimizse, bu artık yalnızca bir suç değil, alçaklıktır. Bu tür eylemlere karşı devletin eli tereddütsüz şekilde inmeli, adalet gecikmeden tecelli etmelidir. Bu kapsamda az önce bahsettiğim 11'inci Yargı Paketi, bu mücadeleyi güçlendirecek çok önemli düzenlemeleri içermektedir. Bu değişiklikler tavizsiz biçimde uygulandıkça, dolandırıcılıkla mücadele yeni bir aşamaya geçecek, mağduriyetlerin önü tamamen kesilecektir" diye konuştu.

'YARGI KURUMUNU HEDEF ALMAYA BAŞLADILAR'

Yargının bağımsızlığının milletin geleceğinin teminatı olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Kimi çevrelerin, kimi maksatlı odakların, bazı davalar üzerinden yargı mensuplarımızı hedef alan, kurumlarımızı yıpratmayı amaçlayan söylemleri, kendi ön yargılarını açığa çıkarma konusunda turnusol görevi görmektedir. Hiç kimse unutmasın yargı polemiklerin, medyanın ya da günlük tartışmaların değil, milletin yargısıdır. Millet adına karar veren Türk yargısına yöneltilen her haksız itham, milletin iradesine yöneltilmiş bir saldırıdır. Bugün, kimilerinin yargıya dair en hafif deyimiyle yakışıksız sözleri, eleştiriden değil anlamamaktan, anlamak istememekten kaynaklanıyor. Yargı kararını beğenmeyen, hakimi-savcıyı suçlamaya, hükümden hoşlanmayan yargı kurumunu hedef almaya başlıyor. Yargıyı yıpratmaya çalışmak, devleti, milleti, bin yıllık adalet geleneğimizi zayıflatmaya çalışmak demektir" dedi.

'TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR, BUNDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Bugün Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığını ve hukuk güvenliğinin bulunmadığını söyleyenler, teşkilatımızın ulaştığı kapasiteyi hazmedemeyen, vesayetçi yargının hayaliyle yanıp tutuşanlardır. Her ne kadar yargı geçmişte vesayetçi anlayışın etkisi altında kalmışsa da artık o günler artık geride kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir, bundan rahatsız olanlar var. Onların hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından anladıkları 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat yargısıdır. Bizim anlayışımız; 28 Şubat darbecilerini, 12 Eylül darbecilerini 30 yıl sonra da olsa yargının huzuruna çıkaran hukuk devleti anlayışıdır. 15 Temmuz karanlık gecesinde, darbe girişimine karşı Türk yargısının verdiği sınav hukuk tarihine geçmiştir. Türk yargısı darbeye karşı adaletin bayrağını en yükseğe dikmiştir. Bundan rahatsız olanlar, vesayet yargısını özleyenler, 25 bin hakim savcının görev yaptığı bu topluluğu karalamaya çalışmaktadır. Buna fırsat vermeyeceğiz ve doğru bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

'BİLGİ BOŞLUĞU, ADALETSİZLİK KADAR TEHLİKELİ OLABİLİR'

Sosyal medyanın dijital linç meydanlarına ve algı mahkemelerine dönüştüğünü belirten Bakan Tunç, "Yargıya yönelik yanlış algıları düzeltmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek hepimizin sorumluluğudur. Bilgi boşluğu, çoğu zaman adaletsizlik kadar tehlikeli olabilir. Yanlış veya eksik bilgiler, 'cezasızlık' ya da 'tarafgirlik' algılarını körükleyebilir. Cumhuriyet savcıları soruşturma süreçlerinde kolluğa verilen talimatları olayların mahiyetine uygun biçimde vermesi, fezlekelerin titizlikle incelenmesi ve her işlemin hukuk çerçevesinde yürütülmesi, adaletin itibarı açısından hayati önemdedir" dedi.

KOCAELİ'DEKİ YANGINA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuşmasının sonunda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili de konuştu. Bakan Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda çıkan yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülecektir" dedi.