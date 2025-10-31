Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de açılış ve temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye genelinde sadece 78 adliye sarayı vardı şu anda 388 müstakil adalet binamız var. Yatırım programımızda 68 adliye binamız var, 31'i inşaat aşamasında." dedi.

Bakan Tunç, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kemalpaşa Adalet Sarayı açılışı ve Aliağa Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, adalet kavramının önemine değindi.

Adaletin mülkün temeli olduğunu dile getiren Tunç, "Adaletten ayrılmadığımız müddetçe bu millet bizim yolumuzu açar ki 23 yıldan bu yana da hep bunu yaptı. Eğer adaletten ayrılsaydık, milletin isteklerini, taleplerini yerine getirmeseydik Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinin en uzun süren iktidarı yaşanamazdı." dedi.

Tunç, ihtiyaca cevap veren mevzuatın yenilenmesiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yeni ihtiyaçlar, ceza adaleti alanında uygulamaya konulması gereken yeni mevzuatlar, bilişim suçlarının çeşitlenmesi, teknolojinin artması, farklı suç tiplerinin ortaya çıkması, özel hukukta ticaretin çeşitlenmesi ve bu anlamda ihtisas mahkemelerinin sayısının çoğaltılması bakımından özellikle mevzuatımızı da sürekli gözden geçirerek Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında planlı bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye genelinde sadece 78 adliye sarayı vardı şu anda 388 müstakil adalet binamız var. Yatırım programımızda 68 adliye binamız var, 31'i inşaat aşamasında."

İzmir'de yeni yapılacak adalet binası için yerin hazır olduğunu belirten Tunç, Bergama, Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menderes ve Selçuk ilçelerinde adalet binalarına ihtiyaç olduğunu, bunları gelecek yılın yatırım programına dahil ettiklerini bildirdi.

"Terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz"

Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nda adalet ve kalkınmaya dair büyük yatırımların devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize terörsüz bir Türkiye inşallah armağan edeceğiz. 41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. 41 yılda çok büyük acılar çektik, büyük kayıplarımız, trilyonlarca ekonomik kaybımız oldu. Terör ve bu fitne olmasaydı bugün o trilyonlarca ekonomik değer milletimize yansıyacaktı. Milletimizin refahı bugün çok daha yükseklerde olacaktı. Ama maalesef terörün hem ekonomik zararı hem de asıl önemli olan bize büyük acılar çektirdi, binlerce şehit vermemize neden oldu. İnşallah bundan sonra bu acıları yaşamayalım ve birlik ile beraberlik içerisinde iç cephemizi güçlendirerek etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edelim. Bunu yaparsak, güçlü olursak Türkiye'ye hiç kimse kem gözle bakamaz ve Türkiye üzerinde şer planlarını hiç kimse uygulamaya cesaret edemez. İnşallah Türkiye terörden arındığında, terörsüz bir Türkiye'ye kavuşulduğunda Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması daha da hızlanacak."

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Cemil Tugay'a yanıt

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise kısa bir zaman diliminde Kemalpaşa ilçesine adalet sarayını kazandırdıklarını belirterek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Tüm bakanlıkların kollarını sıvadıklarını ve İzmir'in sorunlarının çözülmesine dair yoğun destek verdiğini vurgulayan İnan, şunları söyledi:

"Şehir hastanelerini, statlarımızı ve sağlık komplekslerimizi şehrimize kazandırırken maalesef yerel yönetimlerden aynı hızı göremiyoruz. Biz bu kadar büyük gayret ve destek ortaya koyarken aksine maruz kaldığımız eleştirileri de hiç ama hiç kabul etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, 'İzmir'e ayrımcılık yapıyorlar, farklı bakıyorlar' diyor. Biz de buradan bu haksız eleştirilere, Kemalpaşa'da açtığımız muhteşem yeni bir adalet sarayını İzmir'e armağan ederek cevabımızı buradan kendilerine vermiş oluyoruz."

Törende AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da birer konuşma yaptı.

Bakan Tunç ve beraberindekiler, konuşmaların ardından inşaatı tamamlanan Kemalpaşa Adalet Sarayı'nın açılışını yaptı, Aliağa Adalet Sarayı'nın temel atma programı da gerçekleştirildi.

Daha sonra Tunç ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları Kemalpaşa Adalet Sarayı'nı gezdi.

Törene AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.