Beyaz Saray: "İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var"

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakereler hakkında, "İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turunun sona ermesinin ardından ABD'den açıklama geldi. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var" ifadelerini kullanarak, İranlıların görüş ayrılıklarını çözmek üzere ayrıntılı önerilerle iki hafta içinde geri dönüş yapacaklarını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı