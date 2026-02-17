Haberler

Beyaz Saray: "İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedildiği, ancak hala görüşülmesi gereken birçok ayrıntının bulunduğu belirtildi.

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakereler hakkında, "İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turunun sona ermesinin ardından ABD'den açıklama geldi. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var" ifadelerini kullanarak, İranlıların görüş ayrılıklarını çözmek üzere ayrıntılı önerilerle iki hafta içinde geri dönüş yapacaklarını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
İstanbul'da 'Pes' dedirten hesap pusulası, ekstra limon suyu için için 90 TL istendi

Bir sıkımlık limon için istedikleri para öyle böyle değil
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket