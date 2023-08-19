ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, güvenlik dahil birçok alanda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Liderler, üçlü ilişkilerde 'yeni bir dönemin' başladığını ilan etti.

ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinden kritik zirve

Üçlü ilişkilerde yeni dönemi ilan ettiler

MARYLAND - ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, güvenlik dahil birçok alanda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Liderler, üçlü ilişkilerde "yeni bir dönemin" başladığını ilan etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David yerleşkesinde üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede Çin'in denizlerde artan askeri varlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi ve Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alan liderler, zirve sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Üç ülkenin ortak savunma işbirliğini daha da derinleştireceğini belirten Biden, Kuzey Kore dahil ortak tehditlere yanıt vermek için hızlı bir iletişim hattı oluşturma kararı aldıklarını söyledi. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Biden, ekonomik işbirliğini de yeni bir seviyeye taşıyacaklarını ifade etti. Zirvenin Çin ile ilgili olmadığını ifade eden Biden, "Çin ile ilgili endişelerimizi paylaşmadığımız söylenemez, ancak bu zirve gerçekten birbirimizle olan ilişkilerimiz ve işbirliğini derinleştirmeyle ilgiliydi" ifadelerini kullandı.

Kishida: "Üçlü işbirliği gerekli ve önlenemez"

Zorlu hale gelen güvenlik ortamına dikkat çeken Kishida ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal girişiminin uluslararası düzenin temellerini sarstığını söyledi. Kuzey Kore eksenli nükleer füze tehdidi ve Doğu ve Güney Çin Denizi'nde statükoyu zor kullanarak değiştirme girişimlerinin sürdüğünü hatırlatan Kishida, bu şartlarda altında üçlü stratejik işbirliğinin geliştirilmesini "gerekli ve önlenemez" olarak niteledi. Zirvenin kritik önem taşıdığını vurgulayan Yoon ise, "Artık Camp David, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerler temelinde kurallara dayalı uluslararası düzeni teşvik etme niyetlerini beyan ettikleri bir yer olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

Ortak bildiri yayınlandı

Liderler zirve ardından "Camp David'in Ruhu: Japonya, Kore Cumhuriyeti ve ABD'nin Ortak Bildirisi" başlıklı bir bildiri yayınladı. 3 ülkenin ortaklığının kendi halkları kadar bölge ve dünyanın güvenlik ve refahı için de önemli olduğu belirtilen bildiride, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Hint-Pasifik bölgesinde işbirliğini daha da güçlendireceği belirtildi. Tarafların ortak çıkarları ve güvenliğini etkileyen bölgesel zorluklara, provokasyonlara ve tehditlere karşı tepkilerini koordine etmek üzere iletişim mekanizmalarını güçlendirme taahhüdünde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, Hint-Pasifik politikamızın uygulanmasını koordine etmek ve sürekli olarak yeni ortak eylem alanları belirlemek üzere üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu başlatacağız" ifadelerine yer verildi.

Çin endişesi

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile işbirliği içinde çalışmaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, tarafların "bölgesel barış ve refahı baltalayan, kurallara dayalı uluslararası düzene aykırı eylemlerden" endişe duyduğu vurgulandı. Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarını destekleyen "tehlikeli ve saldırgan davranışları" karşısında üç ülkenin tutumunun değişmediği kaydedilen açıklamada, statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere şiddetle karşı çıkıldığı vurgulandı. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini bir kez daha teyit eden tarafların, sorunun barışçıl şekilde çözülmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Kuzey Kore ve Rusya gündemi

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze

programına da değinilen bildiride, Pyongyang yasadışı silah programını sonlandırmaya çağrıldı.

"Tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletleri ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulamaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verilen bildiride, Kuzey Kore'nin füze denemeleri "şiddetle" kınandı. Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal girişiminde Kiev'e desteğini yineleyen tarafların Rusya'ya yaptırımları sürdürme konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. Açıklamada, "Bugün üçlü ilişkilerimizde yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.