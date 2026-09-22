TİGEM, Veliefendi'deki açık artırmada 13 elit tayı 51 milyon 600 bin liraya sattı

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 15 elit taydan 13'ü, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmayla toplam 51 milyon 600 bin liraya satıldı. İhalede en yüksek fiyatla alıcı bulan tay, 8 milyon 750 bin liraya satılan 'Ağa Fahri' oldu. Satışı gerçekleşmeyen 2 tayın ihalesi ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM'e bağlı Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 15 safkan Arap elit tayı açık artırmayla satışa çıkardı. 2026 yılının ilk elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Açık artırmada 13 tay sahiplerini bulurken, toplam 51 milyon 600 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı 8 milyon 750 bin liraya satılan 'Ağa Fahri' oldu. Satışı gerçekleşmeyen 2 tayın ihalesi ertelendi. Satış sonrasında değerlendirmelerde bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, sezonun ilk elit tay satışından elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını söyledi.

'50 MİLYONA YAKLAŞAN HASILAT ELDE ETTİK'

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, "Bugün ilk elit tay satışımızı gerçekleştirdik. Bundan önce koşu tayı ihalelerimiz vardı. Gayet güzel sonuçlar elde ettik. Bugünkü tay ihalemizden de gayet memnunuz. 15 tane tayımızı buraya getirmiştik, elit taylarımızı. Biz her sene 450-500 civarında tay yetiştiriyoruz. Bunların 45 tanesini çok daha büyük beklentimiz olan tayları ayırıp, burada üç parti halinde işletmeler bazında satışını yapıyoruz. Bugün de getirdiğimiz 15 taydan 13'ü sahiplerini buldu. 50 milyona yaklaşan bir hasılat elde etmiş olduk. Diğer iki tayımızın satışlarını diğer işletmelerimizin ihaleleriyle beraber tekrar edeceğiz" dedi.

'SATIŞLAR 6 EKİM'DE KARACABEY TAYLARIYLA DEVAM EDECEK'

Satışların iki hafta aralıklarla süreceğini belirten Bülbül, "Satışlar iki hafta aralıklarla devam edecek. 6 Ekim tarihinde, 14 gün sonra yine burada Veliefendi Hipodromu'nda Karacabey İşletmemizin yetiştirmesi olan elit taylarımızı satışa arz edeceğiz. Ondan 14 gün sonra da, yani yaklaşık bir ay kadar sonra da son elit tay satış ihalemizle bu seneki satış sezonumuzu kapatacağız" diye konuştu.

'HER ATIN AYRI MUAMMEN BEDELİ VAR'

Bülbül, "Her at için farklı bir muhammen bedelimiz var. Bu muhammen bedelle ilgili çalışmaları uzman bir komisyonumuz yapıyor. Onun neticesinde her at için taban fiyat beklentimiz var. Onun altında bu taylarımızı satmıyoruz. Her atın ayrı ayrı muhammen bedellerimiz var. Bunları satışı gerçekleşen taylar için açıklamıyoruz. Biraz da rekabeti arttırmak adına, biraz da ihale yöntemi, bir ihale yöntemidir bu işin aslı, onu kullanmak adına. Ama muhammen bedeli bulamadığımız taylarda muhammen bedeli açıklayarak en azından bu teklif geldiğinde bu atı satabileceğimizi belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK FİYAT 'AĞA FAHRİ'YE: 8 MİLYON 750 BİN TL

Geçen yıl ulaşılan rekor satışlara yakın bir rakam yakaladıklarını belirten Bülbül, "Bugün de rekor bekliyorduk. Rekor kıramamış olsak da. 10,5 milyona Hızlı Yasin'i satmıştık geçen sene. Bugün de aslında ona yakın bir rakama ulaştık. 8 milyon 750 bin lira Ağa Fahri'yi alıcısıyla buluşturmuş olduk. Keskin bir rekor kırmamış olsak da bizim için beklentileri karşılayan bir satıştı diyebilirim. Bizim rekor beklentimiz her zaman var. Bu rekorları da sık sık kırıyoruz. Ama işte ihale ortamıdır bu, atmosfer bazen bizim istediğimiz düzeyde oluşmayabiliyor. Ama dediğim gibi genel olarak biz istediğimizi aldık diyebilirim bu satıştan" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı