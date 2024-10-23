Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. 2 terörist, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilirken, hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit düştü, 22 vatandaşımız da yaralandı.

SALDIRI NEDENİYLE ANKARA VE İZMİR'DE 29 EKİM ETKİNLİKLERİ İPTAL

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerin terör saldırısı sebebiyle iptal edildiğini bildirdi. ABB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ankara'nın ardından bir iptal kararı da İzmir'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Değerli hemşehrilerimizin dikkatine; Başkentimiz Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."