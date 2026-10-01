AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav, Trabzon'da Türkiye-AB ihtiyacını vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere beraberindeki bazı AB üye devletlerinin büyükelçileri ile kente gelen Orav, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Orav, daha sonra Vali Şahin'le bir süre görüştü.

Orav başkanlığındaki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de ziyaret etti.

Büyükelçi Orav, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, AB üye devletlerinin büyükelçileriyle Trabzon'da çok güzel karşılandıklarını söyledi.

Trabzon'un güçlü kimliği, karakteri ve dinamik yapısıyla etkileyici tarihi bir kent olduğunu belirten Orav, "Burada çok yaygın, sık duyulan bir ifade var, 'Bize her yer Trabzon.' Bizler de Trabzon'da olma deneyimini yaşayabilmek amacıyla burada bulunuyoruz." dedi.

Orav, AB ve Türkiye ilişkilerinin yalnızca Ankara ve Brüksel'den ibaret olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ilişkiler kentler, iş çevreleri, toplumlar ve insanlar arasında yürütülüyor. İlişkilerimiz de son derece özel. Özellikle de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olmasından dolayı ve dünyada şu anda olup bitmekte olan, yaşanan olaylardan dolayı son derece özel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Paylaştığımız ortak birçok ilgi alanımız var ticaretten enerjiye, iklime ve bölgesel işbirliğine kadar. Ekonomik ilişkiler de Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin en güçlü ayaklarından bir tanesini teşkil ediyor."

Trabzon'da iş insanlarıyla, gençlerle, sivil toplum örgütleriyle, kültür alanından aktörlerle bir araya geleceklerini ve bu akşam Trabzonspor ile İrlanda'nın Drogheda United takımı arasında oynanacak dostluk maçını izleyeceklerini aktaran Orav, "Bizim vermek istediğimiz mesaj son derece basit. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki güçlü bağlar, insanlar arasında kurulan güçlü bağlara bağlı." diye konuştu.

Trabzon'da 2,5 günde çok sayıda dost edineceklerini düşündüğünü dile getiren Orav, Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç de Büyükelçi Orav ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA