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Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

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Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.

  • MİT, 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü saldırının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i operasyonla yakaladı.
  • Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken ele geçirildi.
  • Ömer el-Hatip'in, Reyhanlı saldırısının sahadaki failleri ile Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i başarılı bir operasyonla adalete teslim etti. Kırmızı bültenle aranan terörist, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

AVRUPA'YA KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ

Türkiye'yi yasa boğan ve en kanlı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçen Reyhanlı saldırısının üzerinden yıllar geçmesine rağmen devletin takibi hız kesmedi. İzi sürülen kilit isimlerden Suriye uyruklu Ömer el-Hatip'in, yasa dışı yollarla deniz üzerinden Avrupa'ya geçme hazırlığında olduğu tespit edildi. Harekete geçen MİT unsurları, düzenledikleri nokta operasyonla firari teröristi amacına ulaşamadan ele geçirdi.

ESAD İSTİHBARATIYLA KOORDİNASYONU O SAĞLAMIŞTI

Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Ömer el-Hatip'in, Reyhanlı'daki çifte bombalı saldırının planlama ve organizasyon şemasında kritik bir konumda olduğu belirlendi. Teröristin, 53 masum sivilin hayatını kaybettiği kanlı eylemin sahadaki failleri ile Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki karanlık trafiği ve koordinasyonu sağlayan ana aktör olduğu ortaya çıktı. 

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıOrhan Aktürk:

Affını ister serbest bırakırlar oy lazım :)

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıSaid Amedi:

Haber, eylemin sahadaki failleri ile Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki karanlık trafiği ve koordinasyonu sağlayan ana aktör olduğu ortaya çıktı, diyor ya bunlar Esatın ülkesini sizin yardımınızla yıktı, siz bu katliamıda Esata yıktınız

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıBeyazıt Öztürk:

Hassastır

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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Devlet unutmaz zamanını bekler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSaid Amedi:

Devletin o işte bir parmağı vardır

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yanıt3
Haber YorumlarıSFs Karaca:

cezasını çekmeden ölürsede devlet böyle arkadan bakar kaç yıl olmuş

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yanıt1
Haber YorumlarıRevolver:

Çok daha fazlasını yapan teröristbaşını ecevit yakaladı, siz ona villa yaptınız

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Ecevit yakalamadı. ABD yakalayıp bize teslim etti. Ecevit de astırmadı.

yanıt3
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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Ecevit öi astırmadı? Yuhhh! Bu kadarda olmaz! Ziyyaaa ziyaaa!

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Trakyalı az iç evet ecevit ve dönemin mhp'sinin idamı kaldırmış olmasıyla birlikte kurtuldu

yanıt0
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