AB'nin Rusya'ya yönelik 8'inci yaptırım paketi hazır

Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesinde düzenlediği sözde referandumların ve kısmi seferberlik ilanının ardından harekete geçen Avrupa Birliği (AB), içerisinde Rusya'ya yönelik ticaret kısıtlaması ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasını da içeren 8'inci yaptırım paketi hazırladı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'da düzenlediği sözde referandumların ve ilan edilen kısmi seferberliğin ardından AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar için harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, düzenledikleri ortak basın toplantısında Rusya'ya yönelik hazırlanan 8'inci yaptırım paketinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Von der Leyen yaptığı açıklamada, "Rusya tarafından zorla Ukrayna'dan alınan topraklarda düzenlenen referandumlar tamamen ihlaldir. Bunları kabul etmiyoruz. Kremlin'in bu yeni tırmandırma adımlarını yeni güçlü yaptırımlarla cevap vermek istiyoruz. Burada kişi ve kurumları içeren ve Sayın Borrell tarafından açıklanacak gruplara ait listeler genişletilecektir" dedi.

RUSYA'NIN 7 MİLYAR EUROLUK GELİRDEN MAHRUM BIRAKILMASI HEDEFLENİYOR

Söz konusu yaptırımlar ile Rusya'nın daha fazla izole edilmesinin amaçlandığı aktaran von der Leyen, "Özellikle ikinci grup yaptırımlarla Rusya'yı daha fazla izole edip, ekonomik olarak daha fazla yaptırım uygulamak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, AB- Rusya arasındaki ithalat ve ihracata yönelik yeni kısıtlamalar ile Rusya'nın 7 Milyar euroluk gelirden mahrum bırakılacağını açıkladı.

Von der Leyen, " Rusya'ya satılan ürünleri kısıtlayarak Kremlin'in savaş makinasını durduracağız. Örneğin yeni yaptırımlar havacılık, elektronik, özel kimyevi ürünleri içerecek. Ayrıca Rusya'nın ekonomik temellerini zayıflatacak kararlar olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Avrupalılaın bilgi ve becerilerinden yararlanmasının da engelleneceğini belirten Von der Leyen, " Rusya'ya Avrupalılar tarafından sunulan bazı hizmetler ve Rus devlet şirketlerinin yönetiminde yer alanlar dahil olmak üzere kısıtlanarak Rusya'nın bizim beceri ve bilgilerimize erişimini engelleyeceğiz" dedi.

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması

Rusya'dan AB'ye deniz yoluyla ham petrol taşınmasının yasaklandığını anımsatan von der Leyen, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamak istediklerini bildirdi.

"RUSYA 2008'DE GÜRCİSTAN'DA VE 2014'TE KIRIM'DA GÖRDÜĞÜMÜZ AYNI YOLU İZLİYOR"

Borrell ise yaptığı açıklamada, "Düzenlediği yasadışı 'referandum' ile Kremlin, 2008'de Gürcistan'da ve 2014'te Kırım'da gördüğümüz aynı yolu izliyor. Başkanın dediği gibi, bu yasadışı 'referandumları' mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Avrupa Birliği (AB) üye devletleri adına, hiçbirinin onların tahrif edilmiş sonuçlarını tanımayacağından eminim ve uluslararası topluma da aynısını yapmaya çağırıyoruz, çünkü bu düzmece referandumlar uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkeleri açısından tamamen ihlaldir" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIM LİSTESİ GENİŞLETİLECEK

AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Borrell; "Rotada kalıyoruz. Stratejimiz işe yarıyor, yaptırımlarımız zorlayıcı bir etki oluşturuyor. Rusya'ya ihracatı yasaklanacak ürünler listesinin genişletilmesi ile askeri kapasitelerini zayıflatmaya devam edeceğiz. Ayrıca, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların listelerini genişletiyoruz. Bin 300'den fazla kişi veya kuruluş var. Bu liste, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü baltalamaktan sorumlu kilit karar vericileri, oligarkları, üst düzey askeri yetkilileri ve propagandacıları hedef alıyor. Rusya'nın son 300 bin kişinin savaşa çağrılması gibi adımlarına doğrudan yanıt olarak Ukrayna'nın işgalini destekleyen, kolaylaştıran veya bundan çıkar sağlayan kişilere karşı ek kısıtlayıcı önlemler almayı öneriyoruz" dedi.

YAPTIRIM LİSTESİNE ALINACAK 3 GRUP VAR

Yaptırım listesine alınması planlanın kişi ve kurumlara değinen Borrell, "Birincisi, Rusya'nın işgaline ve Ukrayna'nın bazı bölgelerinin yasadışı ilhakına karışanlar. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'daki Rus yetkililer ve Ukrayna'nın bu işgal altındaki dört bölgesinde sahte referandum organize eden ve kolaylaştıran diğer Rus şahısları dahil etmeyi öneriyoruz" dedi.

İkinci grupta savunma sektörünün hedef alınacağını ifade eden Borrell, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri de listeye dahil edilecek. Füzeler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere ordu teçhizatı ve silahları sağlayarak Rusya Silahlı Kuvvetlerini destekleyenler ve bu 300 bin kişinin askere alınmasına katılanlar" dedi.

Üçüncü grubun savaş hakkında dezenformasyon yayanlar olduğunu aktaran Borrell, "Özellikle de yanlış bilgi yayan ve Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerine para bağışlayanları hedef almaya devam ediyoruz. Ekonomik aktörler kategorisinde zaten çok şey yapıldı, ancak daha fazla kilit isim ekleyeceğiz. Bu isimler arasında sadece Ruslar değil, yaptırımların aşılmasına sağlayanlarda olacak. Çünkü listelerimize dahil edilmesi gereken bazı yaptırımların delinmesi olgusu olduğu açık. Listeleri bu kişileri de hedef almak için hazırlıyoruz" dedi.

YAPTIRIMLAR COĞRAFİ OLARAK DA GENİŞLETİLDİ

Coğrafi olarak yaptırım alanının da genişletildiğini ifade eden Borrell, "Son olarak, Kırım'a uygulanan kısıtlamaların coğrafi kapsamını, yılın başında onaylanan Donetsk ve Luhansk'a kadar genişlettiğimizi de belirtmekte fayda var. Bu, Donbass'ın bir parçası olmayan ve önceki kararların bir parçası olmayan Zaporijya ve Herson bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilmeyen tüm bölgelerini kapsayacak" dedi.

Borrell son olarak, "Yaptırımlar işe yarar, yaptırımlar önemlidir, ancak zaman içinde sürdürülmeleri ve delinmediklerinden emin olmamız gerekir" ifadelerini kullandı. Söz konusu 8'inci yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için 27 AB üyesinin tamamının onayı gerekiyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)