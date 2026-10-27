AA Haber Ödülleri'nde 7 ödül TBMM'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Anadolu Ajansı (AA) tarafından Türkiye'de haberciliğin gelişimini desteklemek, mesleki başarıları görünür kılmak ve habercilikte yüksek standartların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla TBMM himayesinde düzenlenen "Anadolu Ajansı Haber Ödülleri" yarışmasında dereceye girerek ödül alan gazeteciler, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 2. defa düzenlenen "Anadolu Ajansı Haber Ödülleri" yarışmasının ödül töreni, Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğruluk, tarafsızlık ve etik değerlere bağlılık, haberciliğin gelişimini destekleme ve habercilikte yenilikçi yüksek standartların oluşturulmasına katkı sağlama gibi kriterlerin göz önüne alındığı yarışmada 7 ödül dağıtıldı.

"En İyi Yazılı Basın Haberi" ödülünü "4 Taksitle Tetikçi" başlıklı haberiyle alan Milliyet Gazetesi'nden Çiğdem Yılmaz, dönem dönem silah ve uyuşturucu satışlarıyla ilgili haber yaptıklarını anlattı. Yılmaz, "Özellikle Telegram gruplarına bu tür satışı yapılan şeylere ulaşmak çok kolay. Yine bir gün İstanbul'da bir kuyumcu dükkanına bir saldırı gerçekleşmişti. Saldırıyı yapana da işte para karşılığında tutup yapılmış. Biz de bunun üzerine 'acaba gerçekten böyle tetikçiler var mı?' diye düşündük. Direkt Telegram gruplarına 'tetikçi arıyorum' yazdığımızda onlarca ilanla karşılaştık. Bunların 4-5 kişisiyle iletişime haline geçtik. Haber aslında böyle oldu." diye konuştu.

Ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Yılmaz, " ' Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu ödül törenlerinde ödül aldım' diyebilirim. Benim için gurur verici bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha fazla üzerine gideceğiz inşallah"

"Türk Dil Kurumu (TDK) Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"ne, "Türk kültür tarihine bir ışık: Saraycık Testisi'nde Kutadgu Bilig izleri" haberiyle layık görülen TRT Haber muhabiri Ayşe Şimşek ise Türk tarihine çok meraklı olduğunu ve Türk dünyası ile ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Şimşek, Genel Türk Tarihi alanında yüksek lisans yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Mesut Karakulak hocam Kazakistan'daki seyahatinde bir müzede Saraycık Testisi üzerinde Kutadgu Bilig'den sözler olduğunu keşfetmiş. Ben de Türk dünyasının bunu öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Türk halkının, edebiyat, tarih okuyan öğrencilerin Kutadgu Bilig'in aslında sadece kitaplarda yer almadığını, herkesin bildiğini, her taşın üzerinde yer aldığını öğretmek istemiştim."

Ödülü kazandığını duyduğunda çok heyecanlandığını dile getiren Şimşek, "Türk diline, Türkçeye ve Türk dünyasına önem verilmesi benim için büyük gurur. Dilimiz, kimliğimiz. Türkçe, yaşayan hazinemiz. Meslek hayatımın ilk ödülü. Bu ilk ödülü Anadolu Ajansı tarafından almak, TBMM'de almak büyük bir gurur oldu." dedi.

"En İyi Televizyon Haberi Ödülü"ne "Sessiz İşgal Chabad" başlıklı haberiyle layık görülen Habertürk TV muhabiri Behesti Abdullah Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki İsraillilerin yerleşimleriyle alakalı bir haber paketi yaptıklarını söyledi. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında biraz çekindiğim bir alandı. Kritik ve stratejik bir konuydu. Asimetrik bir hamle yapmaya çalıştık. Bu noktada aslında birçok farklı ödül programı var. Anadolu Ajansı'na özellikle dosya haberimi göndermek istedim. Çünkü hem Genel Müdür Serdar Karagöz'ün vizyonunu bildiğim için hem de Anadolu Ajansı'nın bugüne kadar yapmış olduğu projelerdeki detay noktasında ne kadar ehemmiyet verdiğini yani bir konu işleyişine, arka planına, geliş sürecine ve teknik aşamalarına dikkat ettiklerini bildiğim için 'bu haberle katılacağım' dedim. Ödülle alakalı telefon geldiğinde çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Türkiye'nin medya alanındaki en stratejik, anlamlı, prestijli ödüllerinden bir tanesi. Anadolu Ajansı'nın bu haberimize layık görmesi bizi gururlandırdı ve motivasyon olmuş oldu. Daha fazla üzerine gideceğiz inşallah."

"En İyi Televizyon Haberi Ödülü"nü "Sessiz İşgal Chabad" başlıklı haberiyle alan Habertürk TV kameramanı Mertcan Öztürk ise Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden birine layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Öztürk, "Bu işe başlama amacımız, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İsrailli vatandaşların toprak satın alımları gerçekleştirdiğini öğrendik. Bir basın mensubu olarak ne yapabiliriz diye harekete geçtik. Konutları, belgeleri, İsrailli vatandaşlara verilen Türk vatandaşlıklarını görüntüledik. Aldıkları Türk vatandaşlıkları sayesinde yüzde 50 artı 1 toprak satın alma hakkına sahip oluyorlardı, vatandaşlarla konuştuk, halkın nabzını tuttuk." şeklinde konuştu.

Parlamento Özel Ödülü'ne layık görülen Sabah Gazetesi'nden Ali Ekeyılmaz, "Anadolu Ajansı yönetimine çok teşekkür ediyorum. Beni gururlandırdı. Çok ödüllerim var ama bunun yeri ayrı tabi. Meclis'te çalışmak tecrübe istiyor. Sanırım onu gözeterek verdiler." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ciddi bir farkındalık uyandırdı"

En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü'ne "Gazze'nin Beyaz Önlüklü Direnişçisi" başlıklı haberiyle layık görülen GZT Özel İçerik Editörü Zeynep Rana Çetin, haberinde, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin hikayesini anlattığını söyledi.

Safiyye'nin halen tutuklu olduğunu belirten Çetin, "Haberi yaptığım zaman çok büyük bir geri dönüş aldım. Türkiye'de ciddi bir farkındalık uyandırdı. Aynı zamanda Gazze'den de çok fazla destek ve teşekkür yorumu aldım. İnsanların hikayelerini duydukça konuya olan duyarlılığın arttığını fark ettim." dedi.

Çetin, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'nin düzenlenmesinden dolayı AA'ya teşekkür etti.

"Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"ne, "Tanıdık bir yaşam, çalınmış bir anlatı" haberiyle layık görülen Fokus Plus'tan Sare Aydın, Filistin asıllı bir Türk olduğunu, İstanbul'da doğduğunu, 6 yaşında gittikleri Gazze'de 5 yıl kaldıklarını, sonra Türkiye'ye döndüklerini anlattı.

Gazze'de yaşadıkları sürede İsrail'in saldırılarına maruz kaldıklarını dile getiren Aydın, bu durum dolayısıyla gazeteci olduğunu kaydetti.

Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlatmaya devam edeceğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Yaptığım çalışma tamamen tesadüf eseri karşıma çıkan bir videoyla oldu. Yahudi bir kadın, normal bir yaşam sürdürüyormuş gibi işgal edilmiş Filistin topraklarında yemek yaptığı, çocuğuyla ilgilendiği videolar çekiyordu. Ama bu kesitlerin arkasında aslında tamamen hiç normal olmayan şeyler yaşanıyor. İşgal genişliyor, bir sürü Filistinli'nin evleri gasbediliyor, zorla çıkartılıyor, hapse atılıyorlar ve bunu tamamen normal bir şekilde, normal hayat sürdürüyorlarmış gibi sosyal medyaya yansıtmaya çalışıyorlar. Ben de bunun arka planını, normal olmadığını, Filistinlilerin hayatı üzerinden kurulmuş bir yaşam olduğunu anlatmaya çalıştım."

"Bu denli büyük etkiye neden olması çok sürpriz oldu"

"Yılın Haberi Ödülü"nü, "Mattia Ahmet Minguzzi" haberiyle kazanan Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Yapık, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin anneannesinin sosyal medyada yaptığı yorumu gördükten sonra haberin ortaya çıktığını ifade etti.

Haberin çok büyük ses getirdiğini ve büyük gelişmelere sebep olduğunu aktaran Yapık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazeteciliğin, gazetecilerin, muhabirlerin böyle ödüllendirilmesi çok değerli ve kıymetli. Bu anlamda Anadolu Ajansı'na ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum, onore ettiler. Sağ olsunlar. Gazeteci, bir plan, program üzerine haber yapmaz, kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı yapar. Tabii ki etki bırakmasını, gündeme gelmesini ister fakat öyle bir planla da yola çıkmaz. Tek görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Bu haberin muhteviyatının gerçekten önemli olduğunu biliyordum. Zaten görür görmez de yazdım fakat bu denli büyük etkiye neden olması çok sürpriz oldu."

Kaynak: AA