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78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal
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Türkiye Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 78 cana ağlarken, faciaya adeta davetiye çıkaran oteldeki ihmaller de ortaya çıktı.

Bolu'daki ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasıyla ilgili denetim kimde tartışmaları yaşanırken oteldeki 8 ihmal gün yüzüne çıktı.

İşte Grand Kartal Otel'de faciaya ilişkin 8 ihmal;

  1. Tahliye çıkışları, çıkış sayısı, çıkış yönü ve ulaşım yetersiz
  2. Işıklı yönlendirme levhaları yetersiz
  3. Binadaki acil aydınlatma yetersiz
  4. Elektrik tesisatı uygunluğu yetersiz
  5. Söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri, yangın alarmı, paratoner ve duman kontrolü (duman havalandırma ve tahliye) konularında yetersizlik
  6. Algılama sistemleri ve yangın alarmı, ısı duman dedektörleri yetersiz
  7. Paratoner yetersiz
  8. Duman kontrolü, duman havalandırma ve tahliye sistemi yetersiz

KENDİ ÇALIŞANLARI BİLE ŞİKAYET ETTİ

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı. Yaşanan facianın etkileri sürerken yangından sağ kurtulan otel çalışanları, Grand Kartal Otel'deki eksikliklerden bahsetmişti. Çalışanların yanı sıra oteldeki yangından kurtulmayı başaran vatandaşlar da çok sayıda eksiklikten veya ihmalden şikayet etmişti.

YANGIN İHBARI 03.30'DA GELDİ AMA...

Öte yandan 78 kişinin ölümüne sebep olan yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce hazırlanan olay yeri yangın raporu ortaya çıktı. Raporda, 03.30'da ilk ihbarın ulaştığı, 11 araç ve 30 personelle itfaiye ekiplerinin yola çıkmasının ardından 42 kilometre yol kat ederek saat 04.24'te olay yerine ulaşıldığı belirtildi.

TANJU ÖZCAN BAKANLIĞI SUÇLADI

Türkiye'yi yasa boğan yangın felaketi sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, henüz cenazeler dahi defnedilmeden kanal kanal (CNN Türk, Halk TV, TGRT Haber...) gezerek denetim yetkilerinin kendilerinde olmadığını belirterek topu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na attı. Konuk olduğu her yayında otel yangınında sorumluluğu olmadığını ifade eden Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Grand Kartal otelin kafesi için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı. Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait.

BAKAN ERSOY İSE İTFAİYEYEYİ İŞARET ETTİ

Olayın ilk gününde diğer bakanlarla birlikte kameralar karşısına geçerek 1 dakikalık açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

RUHSATI VEREN BAKANLIK

78 insanımızın hayatını kaybettiği, yangın merdiveni dahi olmayan Grand Kartal Otel'e ruhsatın bakanlık tarafından verildiği ve burada Bolu Belediyesi'nin denetim yapma yetkisinin olmadığı konuşuluyor.

KAMUYONUN BEKLENTİSİ: ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Yaşanan bu acı olayın ardından, kamuoyu yetkililerden şeffaflık ve hesap verebilirlik bekliyor. Yangının çıkış nedeni, denetim süreçlerindeki ihmaller ve sorumluların tespiti konusunda kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Bununla beraber bu trajik olay, turizm tesislerinde güvenlik denetimlerinin titizlikle yapılmasının ve denetim raporlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

elbette de sorumlu İTAİYE TEŞKİLATI KENDİSİNE BAĞLI OLAN( zübükzade dayıoğluna bağlanan) belediyeye aittir.yangının çıktığı restaurant, mutfak vs tüm ruhsatları veren de odur.

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Haber Yorumlarıdeniz merdan:

antalya'da teleferik cinayeti, istanbul beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece ruhtasız kulubu yangını, izmir'de kimsenin umursamadığı 2 kişinin öldüğü elektrik cinayeti, zeytinburnunda açılan kuyuya düşen çocuğun ailesinin suçlandığı boğulma olayı, onlarda ne olduysa bunlarda aynı akıbeti paylaşır. chpkk'nın yanına kalır. zaten kafa yapıları hep aynı. sıkışınca ver yaygarayı. öncü iftafiye aracını sattırıp xc90 alan adamı seçenlerde elbet nasiplenir. tüm oteller için denetim yenilenecek diyen varmı

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Düzen bozuk. düzen İsviçre den bozuk anayasa kopyadır. bozuk düzen İltalya dan almanya dan kopyalanan hukuk sistemidir. Dünyaya hükmeden Osmanlı sistemini Selçuklu sistemini yobaz deyip bize bozuk düzeni dayatan sözde çağdaşlar... herşeyin suçlusudur

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Haber YorumlarıSelçuk Demircigil:

Sonuçta cikan yangini bakanlik degil, itfaiye sondurecektir. O sebeple itfaiye ruhsat oncesi denetleyip uygunluk raporu düzenler. Bakanlik da ona istinaden ruhsata onay verir

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Her şey yetersiz burayı denetlemeyen turizm bakanlığı işini yapmamış

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Haber YorumlarıDağıstan:

Biz iyi rahmet dileriz, geçmiş olsun deriz ama önlem almaya gelince , çok masraflı , yahu şimdi,başıma iş çıkarma , sonra olsa da olur vs deriz. Olan 78 cana mal olur. Yitirilen kıymetlerimizin kolay yetişmediklerini idrak etmeyiz , unutur gideriz...

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Haber YorumlarıLion 1:

Hakiketen eskiden olay oldumu asker müdahale ederdi bolu komandolarla meşhur o kadar helikopter neden bir tane dahi havalanmadi 2 saat Kara araçları beklendi

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Haber YorumlarıSelçuk Demircigil:

Turizm bakanlıgı otel ruhsatı verirken, yerel itfaiye şefliginin yangına uygunluk raporunu ister. Otel, gerekli şartlari saglayip itfaiyenin gördüğü eksikleri giderip yerel itfaiyeden olumlu rapor aldiktan sonra turizm bakanlığından ruhsati alır.

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