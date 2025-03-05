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65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

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Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç örgütü kurma' suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada kritik detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün 65 bin TL maaş almasına karşın 200 bin TL kira bedeli olan bir rezidansta ikamet ettiği öğrenildi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma" suçlarından başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Belediyeye ait ihalelere katılan şirketlerin organize şekilde hareket ettiği tespit edilirken, kritik görüşmelerin "Beykoz Kahvecisi" adlı WhatsApp grubunda yapıldığı ortaya çıktı.

ŞİRKETLERİN ADRESLERİ DE ARAÇLARI DA AYNI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, ihalelere çağrılan 15 ana ve 60 alt şirketin çoğunun aynı adresi kullandığı, hatta araçlarının dahi ortak olduğu belirlendi. Teknik takiplerde, şirket sahiplerinin ihalelerde verilen teklifler, ödemeler ve anlaşmalar hakkında WhatsApp grubunda yazışmalar yaptığı görüldü.

65 BİN TL MAAŞ ALIYOR AMA...

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün, emniyetteki ifadesinde görev karşılığında 65 bin TL ücret aldığını beyan ettiği, ancak 200 bin TL kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

DİRENENİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLİYORDU

Tanık ifadelerine göre, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in belirli bir firmaya ihale verilmesi için çalışanlara baskı yaptığı, direnenlerin ise görev yerlerinin değiştirildiği veya işten çıkarıldığı öne sürüldü. Operasyon günü sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Köseler'in, takım elbise giyerek ekipleri karşıladığı öğrenildi.

HAYALİ FATURALAR KESİLDİ

Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, 28 Kasım 2024'te "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesine çıktı. İhale, 18 milyon 811 bin 278 TL olarak belirlenmişken, 13 milyon 780 bin 922 TL'ye "Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi" tarafından alındı. Sözleşmenin imzalandığı tarihten bir gün sonra, 17 Aralık 2024'te, birinci sevkiyatın yapıldığına dair faturalar kesildi.

65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

BEYKOZ SINIRLARINA HİÇ GİRMEMİŞ

Faturada yer alan portakal, soğan, kabak, havuç, taze soğan, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi ürünlerin sevkiyatı için kullanıldığı belirtilen aracın, aslında "tehlikeli madde" taşıyan bir akaryakıt tankeri olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, aracın PTS kayıtları incelendiğinde, faturada belirtilen teslimat tarihinde Beykoz ilçe sınırları içinde hiç bulunmadığı anlaşıldı.

FATURA VAR AMA SEVKİYAT YAPILAN ÜRÜN YOK

Yapılan incelemeler sonucunda, Beykoz Belediyesi'ne sevkiyat yapıldığına dair bir fatura bulunmasına rağmen, sevkiyat yapılan ürünlerin olmadığı tespit edildi. Üstelik, sebze ve bakliyat ihalesinde kullanıldığı belirtilen araç, bir yakıt tankeri çıktı. 1 milyon 470 bin 291 TL'lik meblağın nereye kullanıldığı ve hayali ihaleler ile naylon faturalar yoluyla elde edilen paraların akıbeti ise bilinmiyor.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Mart 2025 tarihli karar ile görevinden uzaklaştırıldı.

SEÇİM 10 MART'TA YAPILACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Beykoz Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere toplanacak. Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek seçimle yeni başkan vekili belirlenecek.

65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Politika
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

şaşırdık mı? elbette şaşırmadık.sokakta 'hak, hukuk, adalet ' diye slogan atarlar, ondan sonra her tür hukuksuzluk yolsuzluğu yaparlar. bu samimiyetsiz chp zihniyetinden midem bulanıyor gerçekten. sonra da başkasını eleştirirler.pardon da senin ne farkın var? ha pardon rakıyı 140 a indirecen sen bi de değil mi?

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

mamoğlu da bunu savunuyor neden acaba?

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

CHP LİLER SOMUT DELİLLER ORTAYA ÇIKTIKÇA BAKIYORUMDA KOPARILAN YAYGARILARIN YERİNDE SESSİZLİK HAKİM BEYKOZ BELEDİYESİ AKARYAKIT TANKERİYLE SEBZE MEYVE TAŞITMIŞ CEVAP VEREN YOKMU

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Haber YorumlarıAdem yilmaz:

Ekrem bey inan miyor ne yapacaz

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Haber YorumlarıNefii:

CHP nin savunması; Ama eskiden onlordo yapoooo doo

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıMuratklctr:

Erdoğan çok şanslı bir adam. Karşısında zaten bir muhalefet yok , olanda hırsızlığı bile beceremiyor.

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

sadece CHP degil AKP belediyeleride denetlensin zira bir baskan audi A8 ile halkin parasi ile hava atiyordu ve akp li baskandi

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Haber YorumlarıMurat çıracı:

Mansuruda soruşturun Gelirken ALLAHIN SUYUNDAN PARA ALAMAYACAĞIZ dedi sonra 4 TL olan su parasını 45 TL ye 1 TL olan Ulaşımı Arkasına Aldığı Halk otobüsçülerle beraber 35 TL ye 0,85 Kr olan ekmeği 12 TL çıkartıp SAZCILARA TRİLYONLAR AKITIP ama asıl amacının belediye ve ankara olmadığı gözünün cumhurbaşkanlığında olduğu ortaya çıktı yoksa neden bu kadar parti değiştirip fırıl fırıl gezsin ANKARA YAŞANMAYACAK KADAR BERBAT BİR HALDE UYU MANSUR UYU

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Haber Yorumlarışaban kocaman:

Ya bu CHP'liler nasıl insanlar ya bunların vatandaşın yararına hiçbir şey olmayacak mı Bunlar daha ortaya çıkanlar daha ortaya çıkmamış neler var neler var acaba

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

CHPliler adliyenin önüne gidip slogan atmıyormu? 'Sahtekarımıza dokunamazsınız' diye... Her zaman söylüyorum: CHHP karşı tarafa hangi suçlamaları atıyorsa inanın kendsi tillahını yapıyodur.

Yorum Beğen15
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