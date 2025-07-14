15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama

15 Temmuz etkinliklerinde 'Atatürk fotoğrafları yasaklandı' iddiasına yalanlama
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek etkinliklerde Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İddiayı yalanlayan İçişleri Bakanlığı, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak" olduğu iddiası alçak bir iftiradır." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak" olduğu iddiası alçak bir iftiradır" açıklamasını yaptı.

15 Temmuz etkinliklerinde Atatürk fotoğraflarının kullanılmasının yasaklandığı iddia edildi. Söz konusu iddia adeta ortalığı karıştırdı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN JET YANIT

Sosyal medyada yaygınlaşan iddiaya ilişkin yanıt ise gecikmedi. İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

"ALÇAK BİR İFTİRADIR"

Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak" olduğu iddiası alçak bir iftiradır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle: "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' vesilesiyle 25 Haziran 2025 tarihli bir genelge yayımlanmıştır.

Genelgede; "Tüm ETKİNLİKLERDE sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi" gerektiği belirtilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak" olduğu iddiası alçak bir iftiradır.

İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin her genelgede "Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi" gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece TÜRK BAYRAĞININ kullanılmasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

15 Temmuz etkinliklerinde 'Atatürk fotoğrafları yasaklandı' iddiasına yalanlama

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Aha bi yalan daha.İşleri güçleri yalan. Hükümette bıktı yalanlara cevap vermekten.Ama bazıları bıkmadı yalancılıktan

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Haber YorumlarıAli Bayat:

Niye yasaklansınki 15 Temmuzun baş komutanı Atatürk değil mi zaten??

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

kafan iyi mi senin

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Tamam da Atatürk’ü sevenler darbe gecesinde sokağa bile çıkmadı, bu durum da onun resimleriyle neden destek versinler.

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

yazcak çok şey var ama yeri değil

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Haber Yorumlarıferhat toraman:

atatürk sevmeyen oç dur habertürk bunu yayınla ya seve seve ya sisi sevecekler

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