Üye Girişi
Haberler

13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Altaylı'nın yıllar önce Habertürk'te çalışan Serap Çil'i golf sopasıyla dövdürdüğü iddiası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. İkilinin kavgasında adı geçen Serap Çil, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır. Desteğinizi zamanında yapmış olsaydınız büyük ihtimalle bugün size bu ithamlarda bulunamayacaktı" diyerek Kılıçdaroğlu'na sitem etti.

Yıllar önce medyada Fatih Altaylı'nın Habertürk'te çalışan Serap Çil'i golf sopasıyla dövdürdüğü iddiası yer almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'yı hedef alan sosyal medya paylaşımında da bu konuya atıfta bulunmuştu. İşte o Serap Çil dünkü atışmada adının geçmesinin ardından bir paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'na sitem etti.

"BAZI DESTEKLER ZAMANINDA YAPILDIĞINDA ANLAMLIDIR"

Fatih Altaylı'nın beyzbol sopasıyla değil, golf sopasıyla kendisini darp ettiğini öne süren Serap Çil, şu ifadelere yer verdi: "Sayın Kılıçdaroğlu öncelikle bir düzeltme yapmak isterim: Beyzbol sopası değil, golf sopası. Beyzbol sopası olsaydı çok daha ağır bir hasar alırdım, çok şükür ki değildi. Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır. Desteğinizi zamanında yapmış olsaydınız büyük ihtimalle bugün size bu ithamlarda bulunamayacaktı. Umarım bundan sonra şiddete uğramış her kadının size ihtiyacı varken yanında olursunuz. Yine de teşekkür ederim.

13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı polemiğinde adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu

"GÖRDÜĞÜM ŞİDDETİN ÜZERİNDEN 13 SENE GEÇTİ"

Konuyla ilgili ilk ve son açıklamam budur. Gördüğüm şiddetin üzerinden 13 sene geçti. Bu süre içinde Fatih Altaylı ile kim kavga etse benim davamı konu edindi. 13 sene önce çok küçük ve bilinçsiz bir genç kız olsam da, şu anda her şeyin bilincinde bir yaştayım. Kadına karşı şiddet, sizlerin kavgalarınızda bir koz olarak kullanılmamalı. Ya şiddetin karşısında dik bir duruş sergilersiniz ya da karanlık tarafta sessiz kalırsınız. Dava sürecimiz devam ederken koşulsuz yanımda olan çok değerli siyasetçiler, hukukçular ve gazeteciler oldu.

13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı polemiğinde adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu

"KİRLİ HESAPLAŞMANIZDA TARAF OLMAYACAĞIM"

Bir de gördüğüm şiddetten ve dava sürecimizden nemalanmaya çalışan, Fatih Altaylı'ya bunu koz olarak kullanmaya çalışıp çıkar elde etmeye çalışan insanlar oldu. Sizin kirli dünyanıza ait olmadığım için isimlerinizi açıklamayacağım.Özellikle aralarında hemcinslerim var ki gerçekten bunu söylemekten utanıyorum. Ama aynı şiddeti onlar görürse realist değil adil davranıp onlara gösterilen şiddetin de karşısında olacağım.Kirli hesaplaşmalarınızda taraf olmayacağım. Şiddet uygulayanın kim olduğuna bakmadan, şiddet görenin yanında olduğunuz temiz bir vicdan dilerim herkese."

13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı polemiğinde adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Altaylı yaptıkları açıklamalarla birbirlerine girmişti. Altaylı, Kılıçdaroğlu için "Bilerek ya da bilmeyerek AKP'ye çalışıyor, muhtemelen bilerek. Bu şuursuzlukla SSK'yı batırmış olabilir, batırdığının da farkına varmaz. Türkiye'den haberi yok, yönetmeye talip. Sen git evini yönet yönetebiliyorsan" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise çok sert olmuştu: "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan, çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken 'Ne yapabilirdim' diyen, yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren, onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir çukursun. Be paranın emrindeki tetikçi! Ajan ve işbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen, namussuz ve alçaksın!"

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı Fatih Altaylı Sosyal Medya Habertürk Kavga Altay Medya Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (1)

YalancıSavar:

Fatih altaylı ne işe yarıyor? Karıştırıcı...

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Roblox ne zaman açılacak? 16 Ağustos Cuma Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir? OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8'de neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Bilal Hancı'nın eski eşi kim? FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu?
title