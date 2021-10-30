Bakan Soylu Tokat'ta güvenlik toplantısına katıldı (2)

TOKAT (DHA) - 'BU MİLLETİN KORKAKLARA, PİYONLARA VERİLECEK EMANETİ OLMAMIŞTIR'

Bakan Soylu, güvenlik toplantısının ardından Ak Parti Tokat İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda gençlerden Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakatlarıyla ilgili gelen soru üzerine Bakan Soylu mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanacağını belirterek "Galiba 20'nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylül'ün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" dedi.

İbrahim UĞUR- Halil İbrahim YEL/TOKAT,