Bakan Soylu: CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Sultan Alparslan Havalimanı'nda karşılanan Bakan Soylu, kent merkezinde bir otelin konferans salonunda düzenlenen kahvaltıda kanaat önderleri, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Muhalefeti büyükelçiler üzerinde de eleştiren Soylu, "Ülkemize kafa tutmaya çalışanlara, 10 tane büyükelçi bildiri yayınladı. Muhalefetin sesi çıkmadı, yine Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi çıktı. Bunlar, Batı talimat verse hemen alır, uygularlar; eski Türkiye hali. Yeni Türkiye'de buna yer yok, buna müsaade edilmez. Bugün burada ilk kez danışma meclisi yapıyoruz, ilk kez bir araya geliyoruz. Bizim danışma meclisini yaptığımız görenler, havalara girmişler. Biz öyle güçlü bir aileyiz ki, ayağa kalktığımızda yalancıların, riyakarların foyasını bir bir açığa çıkarırız. Hem meydanlardan hem de sandıklardan çıkardık. Bunlar; meydanlardan ve sandıklardan da korkar. 2023'te Kılıçdaroğlu ve HDP'liler, arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz, silineceksiniz. Türkiye'ye 2071 yolculuğuna hep birlikte devam edecek" ifadelerini kullandı.