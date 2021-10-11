AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Bayburt'ta partililere hitap etti Açıklaması

BAYBURT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023 yılında yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak 7 milyon genç bulunduğunu belirterek, "Geçmişin zorluklarını, sıkıntılarını, yoksunluklarını yaşamayan gençlerimize ayrı bir mesajımız olması lazım. Onlara geçmişi değil geleceği, gelecek ufuklarını vermemiz lazım." dedi.

Partsisinin Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, AK Parti hükumetleri döneminde yapılanlardan bahsederek, geçmiş yıllarla bugünleri kıyasladı.

Cumhuriyet tarihinde milletin desteğiyle ve oyuyla iş başına gelemeyenlerin, vesayet odaklarının hep millet iradesini örseleme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Yıldırım, AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Türkiye'nin en başarılı olduğu konulardan birinin savunma sanayindeki atılımı olduğunun altını çizen Yıldırım, "Kötü mal sahibi kiracıyı ev sahibi yapar misali 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, muhannete muhtaç olmayız' dedik ve savunma sanayiye, gemi sanayine, uzay sanayine yatırım yapmaya başladık. Elhamdülillah bugün dünyanın ilk 10 büyük ülkesi arasında yerimizi aldık. Dışa bağımlılığımız yüzde 80'den yüzde 20'ye geriledi." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin artık en gelişmiş SİHA'ları, İHA'ları, her türlü ağır mühimmatları ve helikopterini yapar hale geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız düşmanlık değil. Biz barış istiyoruz, huzur istiyoruz ama bizim huzurumuza kast edenlere de rıza göstermeyiz. Bizim savunma sanayideki güçlenmemizin amacı saldırı değildir, caydırıcı amaçlıdır. Onun için elhamdülillah bu kabiliyetlerimizi kazandık. İşte bunu yaptığımız için hedef olduk. Domates, patates, soğan, sarımsak yetiştirsek, arpa, buğday yetiştirsek 'aferin' derler ama helikopter yaparsan, İHA yaparsan, SİHA yaparsan 'dur bakalım' derler. Bunu gördük. Niye emperyal odaklar bize karşı düşman, niye Recep Tayyip Erdoğan'a düşman? Çünkü Türkiye alışmadıkları bir şeyi yaptı. Onların gündemini değil kendi gündemini uyguluyor. Mesele de buradan çıkıyor."

"Birbuçuk yılda ne yapabilirsiniz bu ülkede?"

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin Türkiye'nin önünü açtığını dile getirerek, ülkenin siyasi tarihinde parlamenter sistemdeki hükumetlerin en fazla 1,5 yıl ömrü olduğunu, bunu yaşayanlardan biri olduğunu söyledi.

"Birbuçuk yılda ne yapabilirsiniz bu ülkede? Hiçbir şey yapamazsınız. Nitekim yapılamamış." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"80 yılda 6 bin kilometre yol yapılmış. 20 yılda bunun üzerine 28 bin 500 kilometre yol koymuşuz. İşte fark bu. Türkiye altyapıda, yollarda, internette, havaalanlarında, deniz limanlarında, hızlı trende velhasıl altyapıda dünyanın 39'uncu sırasında yer alırken son 20 yılda yapılanlarla 9'uncu sıraya yükseldi. Bunu küçümsemeyelim, bu büyük bir iştir. Bunu Bayburt'a bakarak görebilirsiniz, Gümüşhane'ye, Erzincan'a, Hakkari'ye, Edirne'ye, Diyarbakır'a, Konya'ya bakarak görebilirsiniz. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Bölünmüş yollar hayat kurtarır. Bölünmüş yollarda trafik kazaları 3 kat artmasına rağmen ölümlerde yüzde 80 azalma var. Bölünmüş yollarda bugüne kadar 12 bin insanımızı kurtardık. 12 bin insanın ölümünü bölünmüş yollar engelledi, onların sağ salim sevdikleriyle buluşmasını sağladı. Sadece bölünmüş yollarda trafik akışından dolayı yılda 25 milyar lira mazot, benzin tasarrufu sağlandı."

"İlk defa oy kullanacak 7 milyon böyle genç kardeşimiz olacak"

Türkiye'de 2000 yılından sonra doğan gençlerin sayısına dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bizim bildiğimiz şeyler, niye anlatıyor? diyebilirsiniz. 2000 yılında doğan yavrularımız bugün 20 yaşında. 2023 yaşında 23 yaşında olacaklar. İlk defa oy kullanacak 7 milyon böyle genç kardeşimiz olacak. Bunların sizin, bizim gibi 70'li, 80'li, 90'lı yılları yaşamadıklarını biliyoruz. Peki yaşasalar mıydı? Yok, onu da istemiyoruz ama onların kıyaslayacak bir geçmişleri yok. Kötüyü biz gördük, biz yaşadık, onların yaşamaması için de 20 yıldır mücadele ediyoruz ama insanlar kötü ile iyiyi bir arada göremezse o zaman gelecek kararını çokta sağlıklı veremez. Biz geçmişi, yapılanları anlatacağız ama bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Geçmişin zorluklarını, sıkıntılarını, yoksunluklarını yaşamayan gençlerimize ayrı bir mesajımız olması lazım. Onlara geçmişi değil geleceği, gelecek ufuklarını vermemiz lazım."

Yıldırım, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin başarılı bir sınav verdiğini, bu süreci dünya devletleri içinde en az hasarla atlatmayı başaran bir ülke olduklarını vurgulayarak, "Neyin sayesinde? İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışının iktidarımıza hakim olması sayesinde ve vaktiyle yaptığımız şehir hastanelerinin sayesinde. O hastaneleri yaparken ne amansız, ne acımasız eleştirilere maruz kaldık. Devlet kaynaklarını hortumlattığımızdan tutun yandaşlara rant sağladığımıza varıncaya kadar her türlü haksızlığa maruz kaldık ama bugün muhalefetin sesi çıkıyor mu devlet hastaneleriyle ilgili? Çıkamaz. Çünkü pandemi döneminin en önemli iş gören yerleri bu hastanelerimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Partililere de çağrı yapan Yıldırım, 2023'te yapılacak seçimlerde milletin sandıkta vereceği karara saygılı olduklarını belirterek, "Bize düşen görev çalışmaktır. Biz sefere memuruz. O halde daha çok çalışacağız. Ayrıntılarla birbirimizin kusurunu değil birbirimizin güzel taraftarını ön plana çıkaracağız. Yeni eski demeden bir olacağız." dedi.

Toplantının ardından merkeze bağlı Arpalı Beldesi'nde belediye tarafından yaptırılan cam terasın temel atma törenine katılan Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı.

Yıldırım'a AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da eşlik etti.