AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: "Bugün CHP, HDP aracılığı ile Kandil'den talimat alır hale gelmiştir"

MALATYA (İHA) - Malatya Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma toplantısında konulan Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, mecliste kabul edilen sınırı ötesi tezkeresine hayır diyen CHP'yi eleştirdi. CHP'yi HDP'nin ve PKK'nın maşası olmakla suçlayan Şahin, "Bugün CHP, HDP aracılığı ile Kandil'den talimat alır hale gelmiştir, yarın doğrudan talimat almaya başlarsa buna da hiç şaşırmayız" dedi.

AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde geniş katılımla düzenlendi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in yanı sıra AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ahmet Çalık ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Başkanı İhsan Koca, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, 19 yıldır AK Parti iktidarlarında Malatya'ya 10 hastane, 68 okul, 1 üniversite ve 18 bin 500 konut kazandırdıklarını belirterek, "Benim bu söylediklerim özetinde özeti. Cumhuriyet tarihinde en fazla yatırımı bu süreçte Malatya'ya kazandırdık. Sizlerin de azmi ve çalışması ile çok daha fazlasını önümüzdeki yıllarda da kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin artık bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini de dile getiren Şahin, bölgede artık Türkiye'nin denklem içerisine dahil edilmeden hareket edilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin göz ardı edilerek bölgesel ve küresel bir denklem kurulmasının da artık mümkün olmadığını vurgulayan Şahin, "Bakınız Akdeniz'de, Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da artık aktif oyun kurucu bir Türkiye var. Artık nerede bir mesele konuşuluyorsa orada Türkiye var. Bunu hazmedemeyenleri ülkemizin önünü kesmek, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, bizim etki alanlarımızı daraltmak için türkü oyunlara başvurdular. Ülke içinde de kendilerine iş birlikçi buldular" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa ülkesi 10 büyükelçinin açıklamalarına da değinen Genel Başkan Yardımcısı Şahin, "Biz arzu ederdik ki muhalefet burada milli bir duruş sergilesin. En azından arzu ederdik ki muhalefet bu durum karşısında 'Siz kim oluyorsunuz da bizim iç işlerimize karışıyorsunuz, bizim bağımsız mahkemelerimize talimat veriyorsunuz' demelerini isterdik. Ama maalesef böyle olmadı. Ağzını her açtığında öğretmenlere, emeklilere, çiftçilere, bürokratlara, memura, sanatçıya hakaretler yağdıran Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilerin açıklaması karşısında süt dökmüş kediye döndü" şeklinde konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kabadayılığının millete yönelik olduğunu bu vesile ile bir kez daha gördüklerini belirten Şahin, "Irak ve Suriye tezkereleri görüşüldü ve kabul edildi. Bu tezkere ile terörü kaynağında kurutmaya yarayan tezkeredir. Bu tezkere sınırda terör koridorunun önüne geçmeye yarayan bir tezkeredir. Şehirlerimizi terör saldırıları tehdidinden bertaraf eden bir tezkeredir. CHP 2019'da ve 2020'de tezkereye evet derken bu sefer hayır dedi. 2 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu 'içimiz yanarak evet diyoruz' demişti. Herhalde bu sefer hayır diyerek yüreklerini soğuttular. Kemal Kılıçdaroğlu o zaman 'Orada askerlerimiz var, onları korumamız lazım, onların burnunun kanamaması lazım. Türkiye'nin çıkarlarını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz' demişti. Ey Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl önce Türkiye'nin çıkarları için evet dediniz, bugün kimin çıkarları için hayır diyorsun. Çık bunun cevabını Türkiye'ye ver. 2019'dan yana ne değişti. Terör örgütümü ortadan kalktı, artık Mehmetçiklerimizin korunması gerekmiyor mu? Çık ve açıkla. Ama artık bunu açıklayamaz ama bizim ne olduğunu açık yüreklilik ile ortaya koymamız lazım" dedi.

CHP'nin tezkere konusunda HDP'Nin tehditlerine boyun eğdiğini de ifade eden Şahin, "CHP DHP'nin yörüngesine girdi. CHP, PKK'nın maşası oldu, hamiliğine soyunmuştur. CHP'nin ipleri Kandil'e geçmiştir ve CHP HDP'nin oyuncağı haline gelmiştir. Bugün İstanbul'da, Ankara'da bombalar patlamıyorsa bu büyük oranda sınır hareketlerinin yapılması sayesindedir. Tezkereye hayır demek Türkiye'nin şehirlerinin terör saldırılarına açık hale getirmeye rıza göstermektir. Bugün CHP Kandil'den talimat alır hale gelmiştir DHP aracılığı ile yarın doğrudan talimat almaya başlarsa buna da hiç şaşırmayız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'da yaptığı konuşmada uzun zamandır pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri danışma meclisi toplantılarına yeniden başladıklarını ifade ederek, "Bundan sonra düzenli şekilde devam etmeyi planlıyoruz, Allah nasip ederse. Genel merkezimizin talimatlarıyla aylık danışma meclisi toplantılarımızı önce ilçelerimizde sonrada tüm ilçelerimizin katılımıyla ilimizde devam ettireceğiz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yerel yönetimler olarak 2004'te çıktıkları bu yolda 'yerel kalkınma başlıyor' dediklerini belirterek, "Yerelde bizler genelde hükümetimiz dağları deldi. Yollar, tüneller, denizlerin altında geçişler diyerek yerel kalkınmayı yoğun bir şekilde başlattık. Gönülleri birleştirdik, yolları kavuşturduk. 2009'a geldiğimizde de yoğun çalışmalarımızı sürdürdük. Bu anlamda da gerek Malatya'da gerekse Türkiye'de belediyelerimiz destan yazdı. 2019'a geldiğimizde tevazu, samimiyet, gayret ve 'memleket işi gönül işi' dedik. Gönül belediyeciliği yaptık" sözcüklerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, karşılarında bir fitne grubun olduğunu ifade ederek, "En sonda geçen haftaki meclis toplantısında yurt dışına asker gönderme tezkeresinde HDP ile beraber aynı çizgide olduğunu gösteren CHP'yi de bu millet hep beraber gördü. Karşımızdaki grubun Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan edebilmek için nasıl oyunlar kurduğunu da herkes çok iyi biliyor" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise yollarının zor bir yol olduğunu ve işlerinin kolay olmadığını dile getirerek, "Kirli siyaseti ülkemiz gördü. 70'li,80'li, 90'lı yıllardaki bu aldatan, kandıran, yalan siyaset içerisindeki ülkenin neler kaybettiğini, bütün değerlerin yitirildiğini, bütün yatırımların durdurulduğunu, artık doğrunun yanlışın birbirine karıştığı dönemleri hep birlikte yaşadık. Avrupa Birliği sürecine baktığımız zaman, Avrupa ülkelerine baktığımız zaman Güney Kore gibi ülkelerle kıyasladığınız zaman 1950' den sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizden geri ülkenin nerelere geldiğini hep birlikte çok net bir şekilde rakamlarla görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye'de eser siyasetinin yanı sıra birde yalan siyaseti yapmaya çalışanların olduğunu kaydederek, "Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birçok yerin açılışını yaptı ve İstanbul'da da Atatürk Kültür Merkezinin açılışını yaptı. Hatırlayın İYİ Parti Genel Başkanı oralar yıkılırken, havale yapacaklar diye tweetler atmıştı. Acaba bugün dediklerine utanacaklar mı? Dünyada emtia fiyatları almış başını giderken, Amerika'sından Almanya'sından, İngiltere'sinde enflasyon oranları konuşulurken pahalılığı bahane edip ortalığı toz dumana katmak isteyenler, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda geçen hafta mecliste neler yaşadığımızı hep beraber görüyoruz. İktidar ve hesapları uğruna Türkiye'nin bekasını tehlikeye atabilecek, tezkereye hayır oyu verebilecek kadar gözünü karartan bir muhalefet var" diye konuştu. - MALATYA