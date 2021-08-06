Polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı
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Polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

Polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de uyuşturucu ve silahla yakalanıp serbest bırakılan, emniyetteki işlemleri sırasında polisleri tehdit eden şahıs gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu ve silahla yakalanıp serbest bırakılan, emniyetteki işlemleri sırasında polisleri tehdit eden şahıs gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaparken durdurduğu bir otomobili ve içindeki şüphelilerin üzerini aradı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden Sadık Y. olay yerinde ve emniyette kendi sosyal medya hesabından polislere tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Olayın ardından paylaşımları yaptığı tespit edilen şüpheli kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan şüphelinin adresinde iki ruhsatlı silah da ele geçirildi. - İZMİR

Polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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