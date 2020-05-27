PlayStatin 5 Çıkış Oyunları Listesi Resmileşti
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PlayStatin 5 Çıkış Oyunları Listesi Resmileşti

PlayStation 5 konsolunun satışa sunulacağı son çeyreğe yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdilik net bir çıkış tarihi verilmiş değil ama Ekim, Kasım veya Aralık aylarından birinde yeni nesil PlayStation ile büyük buluşmamızı gerçekleştireceğiz.

PlayStatin 5 Çıkış Oyunları Listesi Resmileşti
27.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:50

PlayStation 5 konsolunun satışa sunulacağı son çeyreğe yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdilik net bir çıkış tarihi verilmiş değil ama Ekim, Kasım veya Aralık aylarından birinde yeni nesil PlayStation ile büyük buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Sony ise bugün yaptığı güncelleme ile PS5 çıkış oyunları listesini resmi olarak göstermiş oldu. İlerleyen günlerde ise listenin büyüyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

PlayStation 5 Çıkış Oyunları Neler Olacak?

Henüz yeni nesil konsolda oynayacağımız oyunların tamamı kesinleşmiş değil ama duyurulup da zaman içerisinde yapılan açıklamalar ile yeni nesil konsol için de çıkacak olan oyunları öğrenmiştik. Gelin isterseniz güncel listeye bir göz atalım.

Assassin's Creed: Valhalla

Ubisoft Montreal liderliğinde ve aralarında Assassin's Creed: Odyssey geliştiricisi Ubisoft Quebec ve Sperasoft dahil on dört stüdyo tarafından geliştirilmekte olan Assassin's Creed: Valhalla, bizleri Viking çağına götürecek ve Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri Eivor rolüne büründürecek. Yolculuğunuz sırasında Kuzey Denizi dolaylarından İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Günümüzde ise The Fate of Atlantis içeriğinin devamında nelerin yaşandığını da görebileceksiniz.

Outriders

Harabeye dönmüş olan dünyada hayatta kalmayı başaranlar ile yeni bir başlangıç için farklı bir gezegende, Enoch gezegeninde yeni bir başlangıca karar veriliyor. Outriders adı verilen birimlerin gönderilmesi planlanmış olsa da hayatta kalanlar ile gezegene inme emri veriliyor. The Anomaly adı verilen gizemli ve tanımlanamayan bir enerji fırtınası kopmasıyla da büyük bir felaket yaşanıyor. Hayatta kalanların bir kısmı öldüğü gibi eldeki teknoloji de kullanılamaz hale geliyor. Oluşan kargaşada yaralanan Outrider birimi hayatta kalabilmesi için kriyojenik uykuya yatırılıyor. Otuz yıl sonra ise cehennemden farksız bir Enoch gezegenine gözlerini açan karakterimiz, silahlarının yanı sıra kazandığı gizemli yeni güçler ile nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor.

DiRT 5

Codemasters tarafından yayınlanacak olan yeni DiRT 5, Ekim ayı içerisinde PC (Steam) PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve 2021 yılının başlarında da Stadia için satışa sunulacak.

Serinin yeni oyunu öncekiler gibi sizi dünyanın dört bir yanına götürecek ve New York, Rio de Janeiro, Yunanistan ve Çin gibi farklı bölgelerde zorlu yarışlara katılacaksınız. Modern ralli araçlarına ek olarak Buggy, Unlimited Truck ve Rock Bouncer dahil çok çeşitli araç sınıflarının olacağı DiRT 5, geniş bir hikaye anlatımlı kariyer modu ile gelecek. Çizgisel olmayan aşama kaydetme sistemi sayesinde istediğiniz etkinliği seçebileceksiniz. Bunun dışında logo düzenleyicisi ve serinin önceki oyunlarından daha fazla özelleştirme seçeneği olacakken, dört oyuncuya kadar bölünmüş ekran yarışma imkanı da olacak.

Scarlet Nexus

Oyunun hikayesi, insan beyninde ekstra güçler bahşeden ve dünyanın bütünüyle değişmesine neden olan farklı bir hormonun keşfedildiği yakın bir gelecekte geçiyor. İnsanlık yeni bir çağa adım atarken, Others adı verilen yaratıklar da yeryüzüne inmeye başlıyorlar ve büyük bir savaş patlak veriyor. Psiko kinesis yeteneği olan Yuito Sumeragi karakterini yöneteceğiniz oyunda, New Himuka şehrini araştıracak ve teknoloji ile fizik yetenekleri arasında kalmış olan Brain Punk geleceğin gizemini ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2

Hardsuit Labs tarafından geliştirilmekte olan oyunun hikayesine göre, vampir terörü ile başlantılı olarak karakterinizin varlığı Seattle şehrindeki kan ticareti için bir savaş başlatıyor. Şehri kontrol eden yaratıklar ile sıkıntılı bir birlik kuracak ve güçlü vampir toplulukları arasında kanlı bir iç savaşın patlak vermesine neden olan ve gittikçe büyüyen komployu ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

Quantum Error

Kings of Lorn: The Fall of Ebris ile tanıdığımız TeamKill Media tarafından geliştirilmekte olan kozmik korku oyunu Quantum Error, PlayStation 5 konsolunun yanı sıra PlayStation 4 için de geliştiriliyor. Oynanış olarak Dead Space ve DOOM 3 ile benzerlik gösterecek olan oyunda, itfaiyeci bir karakteri yöneteceğiz. Korku arasında bir denge sağlanacak ve korku veya planlı korku sahneleri yerine atmosfere dayağı korku hissiyatı yaşatılacakmış. Ayrıca itfaiyeciler ve kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan Halligan bar ile girebileceğiniz belirli alanlar ve şeyler olacak. Havalandırılmamış olan odaların kapıları açtığınız zaman patlamalar yaşanabilecek ve oksijen seviyesini kontrol etmenizin gerekeceği anlar ve daha birçok şey bizi bekleyecekmiş.

Godfall

The Game Awards 2019 şovu sırasında duyurulmuş olan Godfall oyununda, dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi olacağız. Toplamda üç farklı karakter sınıfı bulunacak. Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementlerinin de hikaye anlatımında büyük bir rol oynayacak.

Watch Dogs: Legion

Ubisoft Toronto tarafından geliştirilmekte olan Watch Dogs: Legion, esasen Mart ayı içerisinde satışa sunulacaktı ama daha sonradan alınan erteleme kararı ile yılın son çeyreğine kaldı. Nesil geçişine denk gelecek olan serinin yeni oyunu, Brexit sonrası bir Londra şehrinde geçecek ve otoriter yeni hükümete karşı verilen savaşın etrafında dönecek. Tek bir ana karakter yerine birden fazla DedSec karakterini yöneteceksiniz.

The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainment ile Middle-Earth Enterprises ortaklığında geliştirilmekte olan The Lord of the Rings: Gollum, 2021 yılında satışa sunulacak. Karakterin hikayesini takip edecek olan oyunda, romanlarda ve filmlerdeki olayların öncesini görme fırsatımız olacak.

Fortnite

2017 yılında satışa sunulan Fortnite, yeni nesilde de göreceğimiz bir başka oyun olacak. Genel oynanış sisteminin ve motorun kullanıldığı üç farklı mod bulunuyor.Bunlardan bir tanesi dört oyuncuya kadar kooperatif oynayabildiğiniz ve hayatta kalmanın mutlak amaç olduğu Fortnite: Save the World, yüz oyuncunun hayatta kalan son kişi olmak için mücadele verdiği Fortnite Battle Royale ve oyunculara dünyalar ve savaş arenaları yaratma konusunda tam bir özgürlüğün sunulduğu Fortnite Creative. Şu an için bu oyunun PlayStation 5 konsolundan tam olarak ne ölçüde faydalanacağı belirsiz ama ilerleyen zamanlarda merak edilen detayların açıklanacağından şüphemiz yok.

Destiny 2

2014 yılında çıkmış olan Destiny için devam niteliği taşıyan Destiny 2, efsanevi bir bilim kurgu gezegeninde geçiyor. Rol Yapma Oyunu elementleri ile paylaşımlı bir dünyanın sunulduğu oyunda, orijinalinde olduğu gibi yine PvE ve PvP aktiviteleri bulunuyor. Hikaye görevlerinin de olduğu Destiny 2, ayrıca üç oyunculu Strike ve altı oyunculu Raid görevlerinin de olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Chorus

Fishlabs tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından da yayınlanacak olan Chorus oyununda kontrolünde olacağınız Nara, bir zamanlar Circle'ın en ölümcül savaşçısıyken artık peşinde oldukları bir kaçak konumunda bulunuyor. Nedeni ise ana karakterinizin kendisini yaratan karanlık tarikatı yok etmek amacında olması.

MicroMan

Hikaye olarak bir kazaya kurban giden bir karakteri yöneteceğiz. Ana karakterimiz, talihsiz bir hadise sonucunda deneysel küçültme kapsülünün içine düşen ve bir böceğin boyutlarına küçülen bir laboratuvar işçisi olacak. Oyundaki amacınız ise normale dönmek olacak.

Observer: System Redux

Hikaye 2084 yılında geçiyor. Ortaya çıkan dijital bir veba, beyinlerini ve vücutlarını geliştirmeyi seçen binlerce kişiyi öldürmüştür. Bu da beraberinde bir savaşı getirmiş ve batıyı ve doğuyu parçalamıştır. Gücü ele geçirecek kimse kalmadığı için de şirketler kontrolü devralmış ve kendi imparatorluklarını kurmuşlardır. Siz ise Dan Lazarski isimli elit bir beyin dedektifinin rolünü üstleniyorsunuz. Yükümlülüğünüz ise diğer bireylerin beyinlerine sızarak hissettikleri, düşündükleri veya hatırladıkları her şeyi kullanıp, davayı çözmek ve bulunması zor katili yakalamak olacak.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Tercihen saldırı veya savunma tarafında olacağınız oyunda Hostage, Bomb, Secure Area, Tactical Realism, Terrorist Hunt, Situations ve Outbreak gibi birçok farklı mod ve American Hostage Rescue Team, SAS, GSG-9, Spetsnaz ve GIGN gibi birçok farklı terörist karşıtı birim bulunuyor. Bunların yanı sıra, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ayrı bir senaryo modu ile gelmiyor olsa da tek başınıza oynayabileceğiniz birçok farklı görev bulunduğunu söyleyelim.

Bu oyunların haricinde henüz duyurusu yapılmamış Battlefield 6 ve Square Enix bünyesinde The First Development Division tarafından geliştirilmekte olan bir oyunun da çıkış platformları arasında PlayStation 5'i bulunduğunu söylemeden geçmeyeyim. Ayrıca PS5 çıkacak oyunlar listesi bağlantısından çıkması muhtemel oyunların tamamını görebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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