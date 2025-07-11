PKK silah bırakan teröristlerin isimleri ne, kaç kişi silah yaktı?
Türkiye 47 yıldır süren terör belasından kurtuluyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumuyla destek verdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinde sahada ilk somut adım atıldı. Terör örgütü Pkk'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Peki, PKK silah bırakan teröristlerin isimleri ne?
Türkiye, 47 yıllık terör belasından kurtulma yolunda önemli bir adım attı. Terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat'ın da aralarında bulunduğu 30 kişilik bir grup, Süleymaniye'de düzenlenen bir törenle silahlarını ateşe atarak imha etti. "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" olarak adlandırılan grupta yer alan teröristlerin kimleri belli oldu. Peki, PKK silah bırakan teröristlerin isimleri ne?
SİLAHLAR ATEŞE ATILIP İMHA EDİLDİ
Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan Pkk'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. Pkk'nın sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın da bulunduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan Pkk'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.
İŞTE SİLAH BIRAKAN TÖRİSTLERİN İSİMLERİ
• BESE HOZAT:
Adı-soyadı: Hülya ORAN
Örgüte katılım tarihi: 1994
• BEHZAT ÇARÇEL:
Adı-soyadı: Nedim SEVEN
Örgüte katılım tarihi: 1990
• TEKOŞİN OZAN:
Adı-soyadı: Esmen AYAZ
Örgüte katılım tarihi: 1992
• TEKİN MUŞ:
Adı-soyadı: Mehmet DEMİRER
Örgüte katılım tarihi: 1989
• ŞİNDA MARDİN:
Adı-soyadı: Fatime YILDIRIM
Örgüte katılım tarihi: 1993
• ŞİYAR DERSİM:
Adı-soyadı: Adil DAŞKIN
Örgüte katılım tarihi: 1998
• IRMAK LADİN DİREN:
Adı-soyadı: Besime GÜRARSLAN
Örgüte katılım tarihi: 2001
• FAİK BARAN:
Adı-soyadı: Mustafa ÇAKIR
Örgüte katılım tarihi: 2011
• SERDAR BAWER:
Adı-soyadı: Ethem KILIÇ
Örgüte katılım tarihi: 2012
• ADIL NEFEL:
Adı-soyadı: Özhan CEYHAN
Örgüte katılım tarihi: 2008
• XEBAT PENABER:
Adı-soyadı: Hüseyin NAS
Örgüte katılım tarihi: 2014
• CANDA MİZGİN:Adı-soyadı: Mizgin SÖNMEZ
Örgüte katılım tarihi: 2014
• LİLAV AZADİ:
Adı-soyadı: Ronahi EROL
Örgüte katılım tarihi: 2015
• ZEMYAN DENİZ:
Adı-soyadı: Keziban SEKMEN
Örgüte katılım tarihi: 2013
• AXİN ZANA:
Adı-soyadı: Kıymet KORKMAZ
Örgüte katılım tarihi: 2015
• BERİTAN BOTAN:
Adı-soyadı: Zeynep ÖZ
Örgüte katılım tarihi: 2013
• DILJİN RUKEN:
Adı-soyadı: Şerife TEKİN
Örgüte katılım tarihi: 2015
• CANFEDA BAHOZ:
Adı-soyadı: Ağin TOPRAK
Örgüte katılım tarihi: 2009
• BAWER RONAHİ:
Adı-soyadı: Hakan AYDIN
Örgüte katılım tarihi: 2012
• MEHTİ AKİF:
Adı-soyadı: Tacdin IŞIK
Örgüte katılım tarihi: 1994
• HAMZA BOTAN:
Adı-soyadı: Ergin TAN
Örgüte katılım tarihi: 2014
• ALİŞER KOÇGİRİ
Adı-Soyadı: Serkan ÖZGEN
Örgüte katılım tarihi: 1999
• DIYARBAKIR SİPAN
Adı-soyadı: Fırat İŞLEYEN
Örgüte katılım tarihi: 2014
• BAWER CİLO
Adı- soyadı: Erol DAŞDELEN
Örgüte Katılım Tarihi: 2019
• KENDAL EGİD
Adı-Soyadı: İzzettin ERSOY
Örgüte katılım tarihi: 2013
• HEVİ ÖZALP
Adı-soyadı. Yeşim YALÇINTAŞ
Örgüte katılım tarihi: 2014
• ARİN HEBUN
Adı- Soyadı: Arya TOKAY
Örgüte katılım tarihi: 2014
• AZİME ÇİYA
Adı-soyadı: Bahar DELİCİ
Örgüte katılım Tarihi: 2014
• BİJİ STERK DIYARBAKIR
Adı-Soyadı: Şinda OYUNLU
Örgüte katılım tarihi: 2020
• BENGİN RONAHİ
Adı Soyadı: Emine EKİN
Örgüte katılım tarihi: 2024