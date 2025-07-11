PKK silah bırakan teröristlerin isimleri ne, kaç kişi silah yaktı?

Türkiye, 47 yıllık terör belasından kurtulma yolunda önemli bir adım attı. Terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat'ın da aralarında bulunduğu 30 kişilik bir grup, Süleymaniye'de düzenlenen bir törenle silahlarını ateşe atarak imha etti. "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" olarak adlandırılan grupta yer alan teröristlerin kimleri belli oldu. Peki, PKK silah bırakan teröristlerin isimleri ne?

SİLAHLAR ATEŞE ATILIP İMHA EDİLDİ

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan Pkk'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. Pkk'nın sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın da bulunduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan Pkk'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

İŞTE SİLAH BIRAKAN TÖRİSTLERİN İSİMLERİ

• BESE HOZAT:

Adı-soyadı: Hülya ORAN

Örgüte katılım tarihi: 1994

• BEHZAT ÇARÇEL:

Adı-soyadı: Nedim SEVEN

Örgüte katılım tarihi: 1990

• TEKOŞİN OZAN:

Adı-soyadı: Esmen AYAZ

Örgüte katılım tarihi: 1992

• TEKİN MUŞ:

Adı-soyadı: Mehmet DEMİRER

Örgüte katılım tarihi: 1989

• ŞİNDA MARDİN:

Adı-soyadı: Fatime YILDIRIM

Örgüte katılım tarihi: 1993

• ŞİYAR DERSİM:

Adı-soyadı: Adil DAŞKIN

Örgüte katılım tarihi: 1998

• IRMAK LADİN DİREN:

Adı-soyadı: Besime GÜRARSLAN

Örgüte katılım tarihi: 2001

• FAİK BARAN:

Adı-soyadı: Mustafa ÇAKIR

Örgüte katılım tarihi: 2011

• SERDAR BAWER:

Adı-soyadı: Ethem KILIÇ

Örgüte katılım tarihi: 2012

• ADIL NEFEL:

Adı-soyadı: Özhan CEYHAN

Örgüte katılım tarihi: 2008

• XEBAT PENABER:

Adı-soyadı: Hüseyin NAS

Örgüte katılım tarihi: 2014

• CANDA MİZGİN:

Adı-soyadı: Mizgin SÖNMEZ

Örgüte katılım tarihi: 2014

• LİLAV AZADİ:

Adı-soyadı: Ronahi EROL

Örgüte katılım tarihi: 2015

• ZEMYAN DENİZ:

Adı-soyadı: Keziban SEKMEN

Örgüte katılım tarihi: 2013

• AXİN ZANA:

Adı-soyadı: Kıymet KORKMAZ

Örgüte katılım tarihi: 2015

• BERİTAN BOTAN:

Adı-soyadı: Zeynep ÖZ

Örgüte katılım tarihi: 2013

• DILJİN RUKEN:

Adı-soyadı: Şerife TEKİN

Örgüte katılım tarihi: 2015

• CANFEDA BAHOZ:

Adı-soyadı: Ağin TOPRAK

Örgüte katılım tarihi: 2009

• BAWER RONAHİ:

Adı-soyadı: Hakan AYDIN

Örgüte katılım tarihi: 2012

• MEHTİ AKİF:

Adı-soyadı: Tacdin IŞIK

Örgüte katılım tarihi: 1994

• HAMZA BOTAN:

Adı-soyadı: Ergin TAN

Örgüte katılım tarihi: 2014

• ALİŞER KOÇGİRİ

Adı-Soyadı: Serkan ÖZGEN

Örgüte katılım tarihi: 1999

• DIYARBAKIR SİPAN

Adı-soyadı: Fırat İŞLEYEN

Örgüte katılım tarihi: 2014

• BAWER CİLO

Adı- soyadı: Erol DAŞDELEN

Örgüte Katılım Tarihi: 2019

• KENDAL EGİD

Adı-Soyadı: İzzettin ERSOY

Örgüte katılım tarihi: 2013

• HEVİ ÖZALP

Adı-soyadı. Yeşim YALÇINTAŞ

Örgüte katılım tarihi: 2014

• ARİN HEBUN

Adı- Soyadı: Arya TOKAY

Örgüte katılım tarihi: 2014

• AZİME ÇİYA

Adı-soyadı: Bahar DELİCİ

Örgüte katılım Tarihi: 2014

• BİJİ STERK DIYARBAKIR

Adı-Soyadı: Şinda OYUNLU

Örgüte katılım tarihi: 2020

• BENGİN RONAHİ

Adı Soyadı: Emine EKİN

Örgüte katılım tarihi: 2024