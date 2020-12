Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti

Eli kanlı terör örgütü PKK'da Murat Karayılan'ın itirafının ardından tam bir kaos yaşandığı ortaya çıktı. Bitme noktasına gelmesine rağmen çözülmenin önüne geçmek için her şeyi normal göstermeye çalışan hain örgütün yöneticileri Karayılan'ın itirafına tepki gösterdi.

"KAYIPLARIMIZIN ÇOK OLDUĞU BİR YIL OLDU"

Sabah gazetesinin haberine göre, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan yine eli kanlı örgüte yurtdışından hizmet eden bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın 2020 yılında adeta bozguna uğradığı bir yıl olduğu itirafında bulundu. Teröristbaşı Karayılan "Zor bir süreç geçirdik. Kayıplarımızın çok olduğu bir yıl oldu. Botan ve Dersim saha komutanlarımızı bile koruyamadık" ifadelerini kullandı.

"PENÇE HAREKATI İLE KAYBIMIZ ÇOK OLDU"

Karayılan terör radyosuna verdiği itiraflarla dolu röportajında şunları söyledi: "Şüphesiz kural ve kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldık. Sonda bu durumdan Türk devleti istifade etti ve hak etmediğimiz ciddi ve büyük kayıplar verdik. Pençe Harekatı ile kaybımız çok büyük oldu"

"BOSTAN VE DERSİM SAHA KOMUTANLARIMIZI KORUYAMADIK"

Özellikle operasyonlara ilişkin Haftanin bölgesinden Tunceli'ye kadar çok sıkıştıklarını ve yok edildiklerini belirten Karayılan "Haftanin'den Tunceli'ye kadar kapsamlı ciddi imha operasyonları oldu. Bu yıla genel olarak baktığımızda nitelik olarak çok ağır kayıplar verdik. Özellikle Botan ve Dersim saha komutanlarımızı koruyamadık. Bu bizim için büyük bir eksikliktir. Halen bizim tarzımızın çok zayıf olduğunu görüyorum" dedi.

HENDEK EYLEMLERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Karayılan Yasin Börü gibi savunmasız birçok Kürt vatandaşını katlettikleri ancak güvenlik güçlerine karşı koyamadıkları Çukur eylemleriyle ilgili açıklamalar da yaptı. HDP eski Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'ın çağrısı ile başlatılan hendek terörüne ilişkin Karayılan şunları söyledi "Hendek eylemlerinde o mahallelerde polisle çatışan güçlerimizin yanında hiç kimse kalmadı. Bir başlarına bırakıldılar. Dışarıdan kitlesel sahip çıkışlar ve genel bir katılım olmadı."

Terörist Murat Karayılan'ın asıl örgüt içinde karışıklığa ve elebaşı kadrosunda rahatsızlığa neden olan itirafı ise terörist eylem ve faaliyetleri anlamında bittiklerini ve kaybettiklerini açıkladığı 4 il konusunda konuşması oldu. Buna göre hain örgütte kendi deyimleriyle "kaybettikleri" iller şöyle oldu.

AĞRI

İtiraflarına "özellikle Haftanin" diye başlayan Karayılan'ın kaybettik dediği illerin başında Ağrı geldi. Karayılan "Pençe Kaplan harekâtının yürütüldüğü bölgelerde Ağrı'da ciddi kayıplar verdik. Bunları kah etmiyorduk. Kural ve kaidelerimize uymadık. böyle oldu" gibi ifadeler kullandı.

VAN

Terör örgütü PKK'da yaşanan kaos, çözülme ve firarların ardından operasyonların da kafalarına bir balyoz gibi indiğini itiraf eden infazcıe elebaşı Murat Karayılan'ın tam bir yıkıma uğradıklarını belirttiği illerden ikincisi de Van oldu. Karayılan bundan yıllar önce sözde Van'ı kendilerinin önemli merkez üslerinden biri yapacaklarını iddia ediyordu.

KARS

Örgütte on yıllardır köylere zulüm yağdırdıkları, vatandaşların ekmeğini, kışlık yiyeceğini gasbeden, çocuklarını kaçıran örgütün bunun için bir merkez olarak kullandığı Kars'ta da terörisbaşının ifadesiyle yok edildi. "Türk devleti bizi İmha etti" diyen Karayılan Kars'tan da ümidi kestiklerini belirtti.

ARDAHAN

Karayılan düştükleri acziyeti anlatırken hüsrana uğradıkları diğer bir ili de Ardahan olarak açıkladı. Sözlerini şöyle sonlandırdı "Özellikle Pençe Kaplan harekâtının yürütüldüğü Haftanin bölgesi ile Serhat (Ağrı, Van, Kars, Ardahan) bölgesinde yetersiz kaldık.

BAKAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki PKK'lı terörist sayısının 320'ye indiğini söylemiş ve "Biz, yaptığımız işin, verdiğimiz kararın, ortaya koyduğumuz mücadelenin doğru olup olmadığını anlamak için millete bakarız, eldeki sonuçlara bakarız" demişti.

"PARALAR PKK'YA GİTMİYOR"

Soylu, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını dile getirerek "Alçaklar, Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.