Pilotluk için hangi okulları okumak gerekir? Pilot kime denir? Pilotluk eğitimi nasıldır?
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Pilotluk için hangi okulları okumak gerekir? Pilot kime denir? Pilotluk eğitimi nasıldır?

Pilot olma şartları nelerdir? Pilotu nitelikleri neler olmalıdır? Pilot olmak için neler yapılır? Pilotluk için hangi okulları okumak gerekir? Pilot olma şartları nelerdir?

Pilotluk için hangi okulları okumak gerekir? Pilot kime denir? Pilotluk eğitimi nasıldır?
01.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:55

Günümüzün gözde mesleklerinden biri pilotluktur. Alınan yüksek ücretler pilotluk mesleğini ön plana çıkarmıştır. Avantajları olduğu kadar zor taraflarıda vardır. Her geçen yıl pilotluk okullarında öğrenci sayısı artmaktadır. Gerekli nitelikler ve şartları yerine getiren bireyler zorlu eğitim sonucunda çeşitli kategorilerde pilot olabilirler.

PİLOT KİME DENİR?

Kargo uçağını, özel uçakları ve yolcu uçakları güvenli şekilde uçurabilen kişilere pilot denir. Uçağı genellikle komuta pilot ve kaptan pilotu olmak üzere iki pilot tarafından uçurulur. Kaptan uçuş planı sistemi, ikinci pilot trafik kontrolünden sorumludur. Pilotun sorumluluğunda hava durumu, yolcular hakkında bilgiler ve uçak sistemi hakkındaki bilgilerden emin olmalıdır. Yakıt seviyesi ve sistemlerin düzenli çalıştığının kontrolü, kabin ekibinin sorumluluğu arasındadır. Pilot görevleri arasında uçuş raporu yazmak, hava durumunu takip etmek, uçuş planını hazırlamak gibi görevler mevcuttur.

Pilotluk için hangi okulları okumak gerekir? Pilot kime denir? Pilotluk eğitimi nasıldır?

PİLOT OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

-Pilot olabilmek için lise mezunu yeterli gibi görünse de aslında bu durum sadece sözde geçerlidir. Rakiplerinizin çoğu üniversitesi mezunu olacağından şansınız oldukça düşük olacaktır.

-İleri derecede ingilizce bilmeniz gerekmektedir.

-Fizikzsel testlerden geçip sağlıklı olmanız gerekmektedir. Aynı şekilde psikolojik yönden de sağlıklı olmanız pilotluk için arananşartlara arasındadır.

-Yaş sınırı 18'dir.

-T.C vatandaşı olma zorunluluğu vardır.

-Boy uzunluğu en az 157cm, en uzun 195 cm olmak zorundadır.

-Beden kitle endeksine uygun olmak.

-Askerlik hizmetini tamamlanmış olmalı.

-Adli sicil kaydı bulunmaması.

-Daha önce THY kuruluşundan disiplinsizlik sebebiyle ayrılmamış olmalı.

-İstenen ingilizce dil sınavından yeterli puanı almak

Pilotluk için hangi okulları okumak gerekir? Pilot kime denir? Pilotluk eğitimi nasıldır?

PİLOTUN NİTELİKLERİ NELER OLMALIDIR?

-Pilot koordinasyonlu olmalıdır. Emir komuta kendisinde olduğu için belli grup insanı koordine edebilmeli.

- Panik olmalı, zor durumda hızlı düşünüp doğru karar vermeli.

-Disiplinli olmak pilotluğun altın kuralları arasındadır.

-İletişim kabiliyeti gelişmiş kolay iletişim kurabilmeli.

-Stres altında sakin olmayı başarabilmeli

-Güçlü hafızası olmalı

-Empati yeteneği pilotta olması gereken nitelikler arasındadır.

Pilotluk için hangi okulları okumak gerekir? Pilot kime denir? Pilotluk eğitimi nasıldır?

PİLOT OLMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Pilot olabilmek için askeri okula gidilebilir, yada 4 yıllık pilotluk eğitimi veren üniversiteler tercih edilebilir. Ücretli seçeneklerde mevcuttur. Ücretli pilotluk eğitimi alabilirler. Son olarak 4 senelik bölümden mezun olup Thy'nin Uçuş Akademisi'ne ücretsiz başvurabilirsiniz.

PİLOTLUK EĞİTİMİ NASILDIR?

Pilot olma süreci uzun gözükebilir. Askeriye, sivil havacılık ve ücretli okullara başvurabilirsiniz. Eğitim kurumlarında lisans programlarında 4 yıl eğitim alacaksınız . Ücretli kurslarda 18-24 arasında eğitim süreci olmaktadır. Uçurmak istediğiniz uçak tipine eğitim süreci değişim gösterecektir. 4 yıllık ilgili lisans bölümü bitirdiğimizde PPL (Private Pilot Licence – Hususi Pilot Lisansı) almaya hak kazanmış olursunuz.

Tek motorlu uçak ehliyeti için 40 saat uçuş eğitimini tamamalamalı ve 165 saat yer dersi almalısınız.

Hava nakliye pilotu olmak için 823 saatlik yer dersi alıp, 160 saat uçuş eğitimi almalısınız.

9 kapasiteden fazla yolcu uçurmak için PPL lisans sertifikası sonrasında 14 dersliğin sınavında %75 başarı elde ettiğinizde ATPL Frozen sertifikası alırsınız.

2. kaptanlık aşaması bu süreçten sonra kolay olacaktır. Simülatör eğitimden sonra 3. pilot, 100 saatlik gözlem süreci sonunda 2. pilot olabilirsiniz.

Deneyimlerinize göre pilotluk seviyeniz yükselecektir. 5000 saatlik uçuş deneyiminin sonunda kaptan pilot olmaya hak kazanırsınız.

Pilotluk için hangi okulları okumak gerekir? Pilot kime denir? Pilotluk eğitimi nasıldır?

PİLOTLUK İÇİN HANGİ OKULLARI OKUMAK GEREKİR?

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Ücretli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Ücretli)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Ücretli)

(Hava Ulaştırma Fakültesi)

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)

(Hava Ulaştırma Fakültesi)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Ücretli)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Burslu)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%25 İndirimli)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Pilotluk için hangi okulları okumak gerekir? Pilot kime denir? Pilotluk eğitimi nasıldır?
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