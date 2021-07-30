Pelin Karahan'ın hayali ihracat yapmakla suçlanan eşi Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz

Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, ihracatını yapmadığı parfümler üzerinden KDV iadesi almakla suçlanıyor. Hayali ihracat suçlamasıyla 18 yıla kadar hapsi istenen Güntay, basın açıklaması yaparak "Şahsım ve ticari hayatıma yönelik bu mesnetsiz iddiaları kabul etmiyorum. Mağduruz" dedi.

Pelin Karahan'ın iş insanı eşi Bedri Güntay hakkında 'hayali ihracat' suçlaması ile dava açıldı. 18 yıla kadar hapsi istenen Güntay, ihracatını yapmadığı parfümler üzerinden KDV iadesi almakla suçlanıyor. Güntay'ın da aralarında olduğu 7 sanık ekim ayında hakim karşısına çıkacak.

3,6 MİLYON DOLARLIK SAHTE FATURA MI DÜZENLENDİ?

İddianamede yer alan bilgilere göre; Bedri Güntay'a ait Yenigün Temizlik ve Servis şirketi, E. Kimya AŞ'ye ait 6 ayrı ihracat beyannamelerini birebir kopyaladı. E. Kimya'nın gerçekte yapılan ihracatı 333 bin dolar olurken, Yenigün Temizlik adına oluşturulan beyannamede 3,6 milyon dolarlık sahte fatura düzenlendi. Firma bu sayede 3.7 milyon TL KDV iadesi almaya hak kazandı. Savcılığın iddiası; gerçekte olmayan 10 bin 80 şişe parfüme ilişkin ihracat işleminin sahte evraklar düzenlenerek yapılmış gibi gösterildiği yönünde.

BEDRİ GÜNTAY: MAĞDUR DURUMDAYIZ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bedri Güntay, "Firma olarak mağdur durumdayız. Alıcı firmayı tanımıyorum. Ambarlı Gümrüğü'nde 2019 yılında herhangi bir ihracat işlemimiz olmadı. İhracat beyannameleri ve ekinde düzenlenen faturalar benim muhasebe kayıtlarımda yer almıyor. Düzenlendiği söylenen beyannameler benim bilgim dahilinde düzenlenmemiştir" dedi.

"MESNETSİZ İDDİALARI KABUL ETMİYORUM"

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Bedri Güntay, şu ifadelere yer verdi: "Bugün basın yayın organlarında şahsım hakkında çıkan asılsız haberleri üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bilgilerin saptırılarak şahsım ve ticari hayatıma yönelik bu mesnetsiz iddiaları kabul etmediğimi kesin bir dille ifade eder, gerek bilgilerin çarptırılarak şahsım aleyhine oluşturulmaya çalışılan algının gerekse de yargı sürecinde olan bir olayın kişisel haklarım göz ardı edilerek paylaşılmasıbizi derinden üzmüştür."

"BU OLAYLAR BEN ŞİRKET YETKİLİSİ DEĞİLKEN MEYDANA GELDİ"

"Söz konu haberlerde yer alan beyannameler şirket yetkilisi olmadığım dönemde yetkilendirilen Saha Gümrük Müşavirliği tarafından verilmiş olup Saha Gümrük Müşavirliği ve yetkilileri bu vekaleti kötüye kullanarak herhangi bir talimat almaksızın tek başına hareket etmiş ve şirket yetkilisine bilgi dahi vermeksizin verilen vekâletnameyle işlemler yapmıştır. Konuyla ilgili ilgililer hakkında suç duyurusu yapılmış olup ilgililer hakkında cezai soruşturma başlatılmıştır. Yetkilisi olmadığım dönemde verilen ve şirket yetkilisin emir ve talimatı olmaksızın yapılan birtakım işlemlerden sorumluluğum bulunmayıp habere konu dosya kapsamında bu minvalde bir delil veya bilgi de mevcut değildir."

"KONUNUN MAĞDURUYUZ"

"İlgili bilgiler yargı mercileri ile paylaşılmış, konunun mağduru olarak yer aldığımız dosyada gerekli izahatlerimizin yapılmasının yanı sıra ilgililer hakkında suç duyurusu başta olmak üzere yasal süreç başlatılmıştır. Şahsım ve ticari hayatıma karşı yapılan bu itibar suikastı gün yüzüne çıkacak ve kimse amacına ulaşamayacaktır. Bu süreçte çıkan bu haberler hiçbir dahlimiz olmayan beni ve ailemi derinden üzdüğünü belirtmek isterim.