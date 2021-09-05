Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleşen kutlama törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk anıtına çelenk sunması ile devam etti.

Kutlama programında Pazaryeri ilçesinin kurtuluşu belediye personeli tarafından canlandırıldı. İnegöl mehteran takımının Pazaryeri İlçesi caddelerinde ve hükümet konağı önündeki mehter marşları ilçede şölen havası oluştururken, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları topluğu tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.

İlçede başarılı öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programda Pazaryeri Kaymakamı Fatih Altay, yaptığı konuşmada; "Kurtuluşu kutlayan kişiler, Toprağın, vatanın, namusun ne demek olduğunu daha iyi anlıyor. Allah bir daha bizlere o günleri yaşatmasın bir daha o günleri göstermesin, Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi "Allah bize bir daha istiklal marşı yazdırmasın" Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Günün anlam ve önemini anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bugün 5 Eylül bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Pazaryeri ilçemizin gurur günüdür. Bugün Pazaryeri ilçemizin bayramıdır Hepimize kutlu olsun. Anadolu'da İngiliz, İtalyan, Fransız gibi birçok işgal olmuş fakat Osmanlı Devleti'nin eski tebaası olan Yunanlıların 15 Mayıs 1919 Perşembe günü İzmir'i işgali Türk milletinin tepkisini çekmiştir. Yaklaşık 6 aydır İstanbul'da bulunan ve bir milli mücadele başlatmak için gizlice çalışan Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919 Cuma günü Bandırma vapuru ile Samsun'a gitmek üzere yola çıkmış aynı saatlerde ise Bilecik Orhan Gazi Camiinde Cuma hutbesine elinde kılıcı ile çıkan 34 yaşındaki Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi Bileciklileri işgale direnmeye davet ediyordu. 8 Temmuz 1920'de Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine bu cephede birliklerini takviye etmeye çalışan ordumuzun Pazarcık civarındaki birliklerinin önemi artmıştır. Bunun üzerine 30 Temmuz 1920'de Bilecik cephesindeki birlikleri denetleyen Mustafa Kemal Paşa aynı gün trenle Karaköy istasyonuna gelerek buradan Pazarcık'a geçmiştir. Pazarcık'ta Kolordu Komutanı Miralay Kazım Bey, Pazarcık Belediye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Hasan oğlu Ali Bey ve Pazarcık halkı tarafından coşku ile karşılanmıştır. 30 Temmuz 1920 gecesi Pazarcık'ta kalan Mustafa Kemal Paşa 31 Temmuz 1920 günü ise Pazarcık ve İnegöl'deki askeri kıtaları teftiş etmiştir. Bölgede bulunan askeri birliklerin ihtiyaçlarının karşılanmasında Pazarcık halkı elindeki silah, yiyecek, giyecek ve diğer malzemelerle ordumuza elinden gelen yardımı yapmıştır. 27 Ekim 1920'de İnegöl'ün işgali üzerine Nazifpaşa hattı üzerindeki birliklerin önemi daha da artar. 6 Ocak 1921'de Pazarcık üzerine harekete geçen Yunan Ordusunu Nazifpaşa üzerinde oyalayan 126'ıncı Alay komutanı Yarbay İsmail Rüştü Bey Yunan ordusunu Nazifpaşa-Gümüşdere hattında 2-3 gün oyalayarak asıl savaşın gerçekleşeceği İnönü'deki ordunun hazırlanmasına zaman sağlayarak İnönü muharebelerinin kazanılmasında büyük rol oynamıştır. Fakat Pazarcık ilk kez 8 Ocak 1921'de işgale uğramıştır. Daha sonra İnönü Savaşlarında birkaç kez el değiştirmiştir. Son olarak 13 Temmuz 1921 tarihinde işgal edilen Pazarcık 5 Eylül 1922'de 3.Kolordumuza bağlı Porsuk Müfrezesi (Süvari) tarafından işgalden kurtarılmıştır. İşgal sonrası Pazarcık'ta yapılan tespitlerde 2233 ev, 494 dükkan, 3091 ahır ve samanlık, 12 cami, 3 mescit, 2 medrese, 9 okul ve Pazarcık Belediye binasının yandığı tespit edilmiştir.

Bu vesileyle Türk Ordusunun Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, Pazarcık ve civarında önemli hizmetleri bulunan Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'ya Kazım Özalp Paşa'ya, Miralay Arif Beye, Pazarcık Belediye Reisi ve Pazarcık Müdafaa-i Hukuk Reisi Hasan oğlu Ali Bey'e, Kuvayi Milliye'den Pazarcık Belediye Katibi Ali Galip Bey'e, Bilecik Müftüsü ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti reisi şehit Mehmet Nuri Efendi'ye rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı