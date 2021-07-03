PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
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PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediyeye ait çok amaçlı pazaryeri kompleksi içindeki nikah salonunda aşı merkezi oluşturuldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediyeye ait çok amaçlı pazaryeri kompleksi içindeki nikah salonunda aşı merkezi oluşturuldu. Pazaryerine gelenler, önce aşılarını oldu, daha sonra ise alışverişlerini yaptı.

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde yer alan nikah salonunda aşı merkezi oluşturuldu. Pazaryerine gelenler önce aşılarını olurken, daha sonra ise alışverişlerini yaptı. Pazaryerinde tezgah açan esnaf da, aşılarını yaptırma fırsatı buldu. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da aşı merkezini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi ve aşı yaptıranlarla sohbet etti.

'AŞI ÇALIŞMALARINA ÖRNEK BİR UYGULAMAYLA DESTEK VERMEK İSTEDİK'

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, cumartesi günleri kurulan halk pazarında aşı merkezi oluşturulduğunu belirterek, 'Sağlık Bakanlığı'nın üstün gayretler göstererek Covid-19 aşısı yaptırmaya devam ettiğini hepimiz takip ediyoruz. Bizde aşı çalışmalarına örnek bir uygulamayla destek vermek istedik. Vatandaşlarımızın aşı uygulamasına daha kolay erişebilmesi için 'pazara çıkmışken aşını da ol' kampanyasını 1 günlüğüne de olsa başlattık. Pazaryerinde aşı merkezi oluşturduk. Tüm hemşehrilerimizi randevusuz olarak aşı kampanyasına davet ettik. Aşı kampanyamıza büyük ilgi var. Edirne olarak aşılamada 1'inciliği açık ara alıyoruz. Aşılama çalışmalarının da olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Keşan'da son günlerde vaka yok. Ancak tedbirleri de elden bırakmamak için çaba sarf ediyoruz. Bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerektiğini belirtmek istiyorum? dedi.

'DÜNYANIN EN ÇOK AŞI UYGULAYAN ÜLKELERİNDEN BİRİSİYİZ'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise koronavirüsle mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu ifade ederek, 'Türkiye'de toplumsal bağışıklığı kazanmamız gerekiyor. Bunun içinde çok ciddi bir aşı kampanyası başlattık. Dünyanın en çok aşı uygulayan ülkelerinden birisiyiz. En çok aşı uygulanan iller arasında da Edirne olarak birinciyiz. Duyarlılıkları için Edirneli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu pandemiyi birlikte yeneceğiz. Sadece sizin aşı olmanız yetmiyor. Çevrenizdeki konu, komşu, akrabalarınızın da aşı olmasını sağlayın. Aşı olmamak için de hiçbir mazeret yok. Gördüğünüz gibi vatandaşımızın olduğu her yerde varız. Randevu almanıza da gerek yok. Hemen bugün burada aşınızı olabilirsiniz. Pazarda tezgah açmış, tarlasından zaman ayıramamış esnafımız da bugün burada aşısını oldu' diye konuştu.

PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI
PAZARYERİNE GELENLER ÖNCE AŞI OLDU, SONRA ALIŞVERİŞ YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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