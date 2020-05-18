Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu ne iş yapıyor? Payidar Tüfekçioğlu hakkında merak edilenler! Payidar Tüfekçioğlu hayatı ve biyografisi

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Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni ve Paul Newman gibi dünyaca ünlü isimleri seslendiren oyuncu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu, vefatının 3'üncü yılında sevenleri tarafından anılıyor. Sosya medyada da gündem olan ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme adlık.

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?

Payidar Tüfekçioğlu, (d. 1 Ocak 1962[1], İzmir - ö. 18 Mayıs 2017, İstanbul), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Payidar Tüfekçioğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı ve 2009'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Oyuncu, 18 Mayıs 2017'de İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede karaciğer yetmezliğinden öldü. Mezarı Çengelköy Mezarlığı'ndadır

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU SESLENDİRME SANATI

Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman seslendirdiği ünlülerden bazılarıdır.

Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nu seslendirmesinin yanı sıra, Sağır Oda dizisinde Orhan Kılıç'ı (Aras Dağlı) seslendirmiştir. Ve 2010 yılından beri Şefkat Tepe adlı dizide Mert Kılıç Üsteğmen Serdar Mert'i seslendirmektedir.

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU'NUN OYNADIĞI OYUNLAR

Şölen: Moira Buffini - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2009

Amadeus: Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006

Yer Altından Notlar: Fyodor Dostoyevski - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006

Teneke: Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Tutku&Pisikoz 4,48: Sarah Kane - İKSV - 2002

Haydutlar: Friederich Von Schiller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Efrasibın Hikayeleri: İhsan Oktay Anar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Bağla Şu İşi: David Mamet - Tiyatro Stüdyosu - 1999

Mezopotamya Üçlemesi: Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu

Othello'nun Ölümü: Aslıhan Ünlü - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1999

Batakhane Güzeli

Bedel

Deli

Mavi Pullu Balık

Plautus İkizler

Leonce Ve Lena: Georg Büchner

Barış: Aristophanes

Ayı: Anton Çehov

Yaprak Dökümü: Reşat Nuri Güntekin

Kadı: Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Macbeth: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Oresteia: Aiskhylos - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Afife Jale: Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu: Larry Gelbert\Bert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Dantonun Ölümü: Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Batı Yakasının Hikayesi: Leonard Bernstein\Artful Learning - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Ballar Balını Buldum (Yunus Emre): Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Bebek Uykusu: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Hoşu'nun Utancı: Şinasi Ekicioğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Tohum Ve Toprak: Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Oyunlarla Yaşayanlar: Oğuz Atay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Glgameş: Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Yoklar Dağındaki Kar: Mümtaz Zeki Taşkın - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Hünkarın Bir Günü (1988)

Naciyeyi Kim Sevmez (2005, ATV)

Ölümsüz Aşk (2003, ATV)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007-2012, Show TV, Star TV, ATV ve TNT)

Acayip Hikayeler (2012, Star TV)

Sudan Bıkmış Balıklar (2012, Star TV)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (2015, TRT1)

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