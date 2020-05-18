Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu ne iş yapıyor? Payidar Tüfekçioğlu hakkında merak edilenler! Payidar Tüfekçioğlu hayatı ve biyografisi
Dünyaca ünlü Türk oyuncu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu ölümünün yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Ünlü tiyatrocu Payidar Tüfekçioğlu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu ne iş yapıyor? Payidar Tüfekçioğlu hayatı ve biyografisi
Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni ve Paul Newman gibi dünyaca ünlü isimleri seslendiren oyuncu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu, vefatının 3'üncü yılında sevenleri tarafından anılıyor. Sosya medyada da gündem olan ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme adlık.
PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?
Payidar Tüfekçioğlu, (d. 1 Ocak 1962[1], İzmir - ö. 18 Mayıs 2017, İstanbul), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Payidar Tüfekçioğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı ve 2009'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Oyuncu, 18 Mayıs 2017'de İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede karaciğer yetmezliğinden öldü. Mezarı Çengelköy Mezarlığı'ndadır
PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU SESLENDİRME SANATI
Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman seslendirdiği ünlülerden bazılarıdır.
Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nu seslendirmesinin yanı sıra, Sağır Oda dizisinde Orhan Kılıç'ı (Aras Dağlı) seslendirmiştir. Ve 2010 yılından beri Şefkat Tepe adlı dizide Mert Kılıç Üsteğmen Serdar Mert'i seslendirmektedir.
PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU'NUN OYNADIĞI OYUNLAR
Şölen: Moira Buffini - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2009
Amadeus: Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006
Yer Altından Notlar: Fyodor Dostoyevski - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006
Teneke: Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Tutku&Pisikoz 4,48: Sarah Kane - İKSV - 2002
Haydutlar: Friederich Von Schiller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Efrasibın Hikayeleri: İhsan Oktay Anar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
Bağla Şu İşi: David Mamet - Tiyatro Stüdyosu - 1999
Mezopotamya Üçlemesi: Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu
Othello'nun Ölümü: Aslıhan Ünlü - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1999
Batakhane Güzeli
Bedel
Deli
Mavi Pullu Balık
Plautus İkizler
Leonce Ve Lena: Georg Büchner
Barış: Aristophanes
Ayı: Anton Çehov
Yaprak Dökümü: Reşat Nuri Güntekin
Kadı: Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Macbeth: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Oresteia: Aiskhylos - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Afife Jale: Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu: Larry Gelbert\Bert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Dantonun Ölümü: Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Batı Yakasının Hikayesi: Leonard Bernstein\Artful Learning - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Ballar Balını Buldum (Yunus Emre): Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Bebek Uykusu: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Hoşu'nun Utancı: Şinasi Ekicioğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Tohum Ve Toprak: Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Oyunlarla Yaşayanlar: Oğuz Atay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Glgameş: Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Yoklar Dağındaki Kar: Mümtaz Zeki Taşkın - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Hünkarın Bir Günü (1988)
Naciyeyi Kim Sevmez (2005, ATV)
Ölümsüz Aşk (2003, ATV)
Kurtlar Vadisi Pusu (2007-2012, Show TV, Star TV, ATV ve TNT)
Acayip Hikayeler (2012, Star TV)
Sudan Bıkmış Balıklar (2012, Star TV)
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (2015, TRT1)
Deniz Bekliyordu
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu