Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu ne iş yapıyor? Payidar Tüfekçioğlu hakkında merak edilenler! Payidar Tüfekçioğlu hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu ne iş yapıyor? Payidar Tüfekçioğlu hakkında merak edilenler! Payidar Tüfekçioğlu hayatı ve biyografisi

Dünyaca ünlü Türk oyuncu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu ölümünün yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Ünlü tiyatrocu Payidar Tüfekçioğlu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu ne iş yapıyor? Payidar Tüfekçioğlu hayatı ve biyografisi

Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu ne iş yapıyor? Payidar Tüfekçioğlu hakkında merak edilenler! Payidar Tüfekçioğlu hayatı ve biyografisi
18.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:06

Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni ve Paul Newman gibi dünyaca ünlü isimleri seslendiren oyuncu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu, vefatının 3'üncü yılında sevenleri tarafından anılıyor. Sosya medyada da gündem olan ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme adlık.

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?

Payidar Tüfekçioğlu, (d. 1 Ocak 1962[1], İzmir - ö. 18 Mayıs 2017, İstanbul), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Payidar Tüfekçioğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı ve 2009'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Oyuncu, 18 Mayıs 2017'de İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede karaciğer yetmezliğinden öldü. Mezarı Çengelköy Mezarlığı'ndadır

Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu ne iş yapıyor? Payidar Tüfekçioğlu hakkında merak edilenler! Payidar Tüfekçioğlu hayatı ve biyografisi
PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU SESLENDİRME SANATI

Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman seslendirdiği ünlülerden bazılarıdır.

Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nu seslendirmesinin yanı sıra, Sağır Oda dizisinde Orhan Kılıç'ı (Aras Dağlı) seslendirmiştir. Ve 2010 yılından beri Şefkat Tepe adlı dizide Mert Kılıç Üsteğmen Serdar Mert'i seslendirmektedir.

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU'NUN OYNADIĞI OYUNLAR

Şölen: Moira Buffini - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2009

Amadeus: Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006

Yer Altından Notlar: Fyodor Dostoyevski - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006

Teneke: Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Tutku&Pisikoz 4,48: Sarah Kane - İKSV - 2002

Haydutlar: Friederich Von Schiller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Efrasibın Hikayeleri: İhsan Oktay Anar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Bağla Şu İşi: David Mamet - Tiyatro Stüdyosu - 1999

Mezopotamya Üçlemesi: Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu

Othello'nun Ölümü: Aslıhan Ünlü - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1999

Batakhane Güzeli

Bedel

Deli

Mavi Pullu Balık

Plautus İkizler

Leonce Ve Lena: Georg Büchner

Barış: Aristophanes

Ayı: Anton Çehov

Yaprak Dökümü: Reşat Nuri Güntekin

Kadı: Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Macbeth: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Oresteia: Aiskhylos - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Afife Jale: Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu: Larry Gelbert\Bert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Dantonun Ölümü: Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Batı Yakasının Hikayesi: Leonard Bernstein\Artful Learning - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Ballar Balını Buldum (Yunus Emre): Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Bebek Uykusu: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Hoşu'nun Utancı: Şinasi Ekicioğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Tohum Ve Toprak: Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Oyunlarla Yaşayanlar: Oğuz Atay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Glgameş: Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Yoklar Dağındaki Kar: Mümtaz Zeki Taşkın - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Hünkarın Bir Günü (1988)

Naciyeyi Kim Sevmez (2005, ATV)

Ölümsüz Aşk (2003, ATV)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007-2012, Show TV, Star TV, ATV ve TNT)

Acayip Hikayeler (2012, Star TV)

Sudan Bıkmış Balıklar (2012, Star TV)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (2015, TRT1)

Deniz Bekliyordu

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor Haber
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Ferdi Tayfur Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Hasan Şaş Lionel Messi Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Payidar Tüfekçioğlu kimdir? Payidar Tüfekçioğlu ne iş yapıyor? Payidar Tüfekçioğlu hakkında merak edilenler! Payidar Tüfekçioğlu hayatı ve biyografisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:06:40. #1.15#
title