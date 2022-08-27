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Türkiye'ye hafta sonları gelip alışveriş yapan Bulgar turistlerin toplamda 3 milyonu bulması bekleniyor

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Kimlikle girişlerin serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye gelerek akın akın alışveriş yapan Bulgar turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, yıl sonuna kadar toplam Bulgar turist sayısının 3 milyonu bulmasını beklediklerini dile getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulamanın ardından Bulgaristan'dan, Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarıyla gelen Bulgar turistlerin, iğneden ipliğe hemen her şeyi satın alarak kişi başı ortalama 100 ila150 euro harcadıkları belirtildi. Bulgarlar, alışveriş merkezleri ve kurulan halk pazarlarına kadar hemen her yerde bulunan iş yerlerinden alışveriş yaparak ülkelerine dönüyor.

Türkiye'ye hafta sonları gelip alışveriş yapan Bulgar turistlerin toplamda 3 milyonu bulması bekleniyor

"350-400 KİLOMETREYE İÇERİDEN GELİYORLAR"

Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Cumhurbaşkanlığı kararından sonra kimlikle girişlerde ciddi anlamda bir artış var. Önümüzdeki günlerde bu artışın daha da artacağını bekliyoruz. Çünkü kapılarımız ciddi anlamda kalabalık. Malum gurbetçi giriş ve çıkışlarımız var. Tahmin ediyorum, önümüzdeki günlerde kapıların rahatlamasıyla beraber Bulgaristan'dan gelen misafirlerde ciddi bir artış yaşayacağız. Eskiden genelde yakın bölgelerden geliyordu. Ama kimliklerle girişlerle beraber Karadeniz ve iç bölgelerden de gelişler devam ediyor. Genelde 180 kilometre civarında bir giriş güzergahı vardı, bu 350-400 kilometreye kadar çıktı" dedi.

Türkiye'ye hafta sonları gelip alışveriş yapan Bulgar turistlerin toplamda 3 milyonu bulması bekleniyor

'HAFTA SONU GELİŞLERİ 20 BİNE ÇIKTI'

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından hafta sonları 12 bin ila 16 bin turist giriş yaparken, kimlikle giriş imkanının ardından bu sayının 20 bine çıktığını söyleyen Zıpkınkurt, "Şimdi 20 binleri görüyoruz. Kent ekonomisi açısından ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Şu anda konaklamalarımız zaten gurbetçilerle beraber dolu. Hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımız yeterince cevap verebiliyorlar. Edirne, hizmet sektöründe ve turizmde gelişiyor. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde gurbetçilerin bitmesiyle gerçek rakamları görebileceğiz" diye konuştu.

Türkiye'ye hafta sonları gelip alışveriş yapan Bulgar turistlerin toplamda 3 milyonu bulması bekleniyor

'TOPLAMDA 3 MİLYON BULGAR TURİST BEKLİYORUZ'

Zıpkınkurt, Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sayılarında geçtiğimiz yıllara göre yüzde 30 artış beklediğini belirterek, Kimliklerle girişlerle beraber yıl sonuna kadar Bulgar turist gelişi 3 milyonu geçer dedi.

Edirne'de pazarcı esnafından Mehmet Demir, kimlikle girişin başlamasının ardından Bulgar turistlerin gelişlerinde artış olduğuna dikkat çekerek, Bulgaristan'dan kimlikle gelen çok var son 2-3 haftadır. Cumhurbaşkanının açıkladığı genelgeden sonra kimlikle geliyorlar. Leva yükseldiği için alışverişleri arttı. Ama şimdi Almancılar dönüyor, gümrük kapıları yoğun, 1-2 hafta sonra daha çok gelirler. İşler çok açılır dedi.

Türkiye'ye hafta sonları gelip alışveriş yapan Bulgar turistlerin toplamda 3 milyonu bulması bekleniyor

'RAHAT BİR ŞEKİLDE GELDİK'

Bulgaristan'da yaşayan soydaşlardan Aysel Dursun, eşi Hasan Dursun ile birlikte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. Dursun, Türkiye'ye kimlikle giriş yaptık, çok rahat bir şekilde geldik. Buradan Bulgaristan vatandaşlarına sesleniyorum, çıksınlar, gelsinler. Her şey çok kaliteli ve ucuz. Ben bin leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım dedi.

Türkiye'ye hafta sonları gelip alışveriş yapan Bulgar turistlerin toplamda 3 milyonu bulması bekleniyor

Türkiye'ye Bulgaristan'dan kimliğiyle giriş yapan Mustafa Mitkov da Bizim için ucuz ve uygun. Buradan ayakkabı alıyoruz, alışveriş yapıyoruz ev için. Her şeyi satın alıyoruz. Bizi kurtarıyor, çünkü rahat geliyoruz. Vize muafiyeti ile herkes gelebilir. Şimdi Türkiye'ye gelmek daha kolay dedi. Erdinç Pehlivanov ise, Alışveriş için her hafta buradayız. Kimlikle, çok rahat geldik diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

tamer topaloglu:

Bulgaristan Türkleri kendi anavatında turist oluyorsa bir de haber kanalı Bulgar diyorsa yazıklar olsun. Adamların isimleri Türkçe, dinleri İslam. Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türkler için rahmetli Atatürk. Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır.

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Onder Yildiz:

Ekonominin ,alım gücünün göstergesi.Benim vatandaşım sınırdan bile geçemez iken ,6.5 milyon nüfuslu ülkenin neredeyse yarısı buraya gelip alisveris yapip ,hizmet ediliyor Türk vatandaşları tarafından.

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uCube :

Normal 100 bulgar levası, bin tl yapıyor. ;))

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