Pasaport randevusu nasıl ve nereden Alınır? Pasaport harçları ne kadar? Pasaport başvurusu için gerekli evraklar

Yurt dışına çıkacaksınız yanınızda mutaka pasaportunuz olmalı. Peki, Pasaport randevusu nasıl ve nereden Alınır? Pasaport harçları ne kadar? Pasaport başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? İşte detaylar...

Yurt dışına çıkmak için istenen pasaportlar nereden alınır? Pasaport almak için gereken belgeler nelerdir? Pasaport harçları ne kadar? Pasaport kaç günde gelir? Pasaport kaç günde yenilenir? İşte pasaport işlemleri ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde...

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Pasaport alacak olan kişilerin en fazla araştırma yaptığı konulardan birisi pasaport randevusunun nereden alınacağıdır. Pasaport randevusunun alınma işlemi oldukça kolaydır. Birden fazla yerden pasaport randevusu alınabilir. Pasaport randevusu kış aylarında alınmalıdır. Yaz aylarında çok yoğun olunacağı için kış aylarında randevu alıp pasaport sahibi olmak tavsiye edilir. Pasaport randevusu iki farklı yerden alınabilir. Bunlar:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden

Çağrı merkezi Alo 199 üzerinden

PASAPORT RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Pasaport randevusu almadan pasaport başvurusu yapmak zor olduğu için insanlar ilk olarak pasaport randevusu alırlar. Randevu almak ise oldukça kolaydır. Telefon ile kolay bir şekilde pasaport randevusu alınabilir. Pasaport randevusu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden randevu oluşturulabilir. Bunu yapamayacaklarını düşünen kişiler ise Alo 199 ile pasaport randevusunu çok kolay bir şekilde alabilir.

PASAPORT ONLİNE RANDEVU NASIL ALINIR?

Pasaport randevusu her yıl çok sık araştırılan konulardandır. Özellikle yaz aylarında çok fazla araştırılır. Yaz aylarında pasaport almak için uğraşan pek çok insan olduğu için bu konuyu araştırmaları da çok kolaydır. Ancak yaz aylarındansa kış ayları daha sakin geçtiği için kişilere kış aylarında pasaport almaları önerilir. Yaz aylarındaki yoğunluktan dolayı pasaport çıkarttırma işlemi çok daha uzun sürebilir. Pasaport almak için oluşturulacak olan randevu iki şekilde yapılır. İsteğe bağlı bir şekilde internet sitesi ya da telefon ile arayarak randevu oluşturulabilir. İnternet üzerinden randevu almak çok kolaydır. https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerindeki direktifler ile dakikalar içerisinde randevu oluşturmak çok kolaydır.

PASAPORT BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

1- Geçerli Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi,

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,

3- Öğrenci Belgesi,

4- Daha önce alınmış ve iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar,

5- Umumi damgalı pasaportlar için, değerli kağıt bedeli ve harç ödendi dekontu veya makbuzu,

Hususi ve Hizmet damgalı pasaportlar için, değerli kağıt bedeli ödendi dekontu veya makbuzu,

6- Ergin olmayan veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi,

7- Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport müracaatlarında, kişinin çalıştığı kurumundan alacağı pasaport talep formu (Talep Formları Müdürlüğümüzde imza sirküsü bulunan amirce onaylanacaktır),

8- Emekliler için; bir defaya mahsus olmak üzere, emekli olduğu kurumdan emekli olduğuna dair ıslak imzalı ve mühürlü yazı (Aynı hükümler istifa edenler için de geçerlidir.)

2020 PASAPORT HARÇLARI

2020 senesinde uygulanacak pasaport harç bedelleri yaklaşık % 23 oranında arttırıldı. Bu artışla birlikte "2020 yılında Pasaport harçları ve cüzdan bedeli ne kadar oldu?" şeklinde sorulara yanıt vermek için tablomuz hazırlandı. Pasaport bedelleri; harç bedeli + defter bedeli olarak ödeniyor. 2020 yılı için en düşük 6 aylık olan pasaportun ücreti 368,30 TL'ye yükseldi. En pahalı olan 4 yıl ve üzeri pasaport almak isteyenlerin 1154,80 TL ödemesi gerekmektedir.

2020 YILI PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN ÜCRETLERİ

SÜRE Harç Bedeli Pasaport Defter Bedeli TOPLAM

6 Ay 208,30 TL 160,00 TL 368,30 TL

1 Yıl 304,40 TL 160,00 TL 464,40 TL

2 Yıl 497,00 TL 160,00 TL 657,00 TL

3 Yıl 705,90 TL 160,00 TL 865,90 TL

4 Yıl ve Üzeri 994,80 TL 160,00 TL 1154,80 TL

PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELLERİNİN TAHSİLİNDE YETKİLİ BANKALAR

01.06.2010 tarihinden itibaren umuma mahsus, hususi ya da hizmet e-Pasaportu almak isteyen başvuru sahipleri; Pasaport defter bedellerini "pasaport defter bedeli" adı altında, Harç bedelleri ise "e-Pasaport harç bedeli" adı altında, Maliye Bakanlığı'na bağlı il/ilçenin defterdarlık/malmüdürlüklerine, veznelerine veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan aşağıdaki bankalara yatırabilir.

PASAPORT KAÇ GÜNE ÇIKAR?

Yurt dışına çıkacak olan kişilerin pasaporta ihtiyaçları vardır. Bu pasaportlara sahip olabilmek için ise bazı aşamalar vardır. İlk olarak başvuru randevusu alınmalıdır ve ardından başvurulmalıdır. Pasaport için başvururken gerekli belgeler ilgili kuruma verilmelidir. Ve pasaport harcının ödenmesi gereklidir. Tüm bunlar yapıldıktan sonra pasaport sahibi olundu denilebilir. Pasaport işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'de 5 ila 7 gün içerisinde pasaport PTT aracılığı ile kişinin adresine geliyor. Ancak yurt dışında bir kişi için bekleme süreci biraz daha uzun olabilmektedir. Yurt dışında bir kişinin pasaport çıkarttırma işlemleri aynı olsa da evine pasaportun postalanması 10 günü bulabilir.

PASAPORTİŞLEMLERİ KAÇ GÜN SÜRER?

Pasaport çıkarttırmak için gerekli pek çok şey vardır. Bundan dolayı da pasaport çıkarttırmak biraz zaman alabilir. Yurt dışına çıkacak bir kişinin bu işlemleri son zamana bırakmaması çok önemlidir. Pasaport çıkarttırmak için öncelikle başvuru randevusu alınıp ardından da başvuru gerçekleştirilmelidir. Başvurunun kabul edilmesi ve pasaportun çıkması yaklaşık olarak iki haftayı bulabilir. Bundan dolayı da kişilerin bu işlerini son zamana bırakmamaları gereklidir. Eğer bir aksilik çıkarsa seyahat iptal edilmek zorunda kalacaktır. Pasaport işlemlerini seyahate çıkmadan 1 ay kadar öncesinden halletmek de fayda vardır. Zaten oldukça kolay bir şekilde halledilebilen işlemlerdir ancak olası bir aksilik için öncesinden çıkarttırmak daha mantıklı bir harekettir.

PASAPORT KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaport almak isteyen kişiler öncelikle başvuru için randevu almalıdır. Bu randevu tarihi yoğunluğa göre değişebilir. Randevunun ardından ise başvuru yapılır ve başvurunun kabulünden sonra da pasaportun gelmesi beklenir. Başvurunun kabulünden sonra pasaportun çıkarttırma işlemleri başlar. Pasaport çıktığı zaman PTT kargo aracılığı ile sahibinin adresine ulaştırılacaktır. Pasaportun gelmesi adresin Ankara'ya olan uzaklığına göre değişiklik göstermektedir. Ancak genellikle 2-7 gün arasında kişiye ulaştırılmaktadır. Pasaport işlemleri yurt dışında daha farklıdır. İşlemler birbirine benzese de pasaportun ele ulaşması biraz zaman alabilir. Ancak yine de zor bir şey değildir. Pasaport işlemlerini kış aylarında yaptırmak daha iyi olacaktır. Çünkü yaz aylarında oldukça yoğun olunacağından pasaporta kavuşmak uzun sürecektir.

PASAPORT KAÇ GÜNDE YENİLENİR?

Pasaport başvuru sırasında kişiye birçok seçenek verilmektedir. Kişi pasaportunun geçerlilik süresini kendisi seçer. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 ve üzeri yıllık seçenekler vardır. Kişi hangi seçeneği seçmişse pasaportunu o süre zarfında kullanabilir. Süre dolduktan sonra ise pasaportunu yenilemesi gereklidir. Aksi takdirde pasaport kullanılamaz. Pasaportun yenilenme süreci herkesin pasaportuna bağlıdır. Ancak yenilenen pasaportun tekrar kişinin adresine ulaştırması fazla uzun sürmez. Yaklaşık 5 ila 10 gün içerisinde yenilenmiş pasaport sahibine ulaşır. Ancak bu yenileme yaz döneminde yapılırsa fazla yoğun olunmasından kaynaklı olarak biraz zaman alabilir ve bu oldukça normaldir. Bundan dolayı da kişilere pasaport işlemlerini kış aylarında tamamlamaları tavsiye edilir.