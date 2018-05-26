MHP ile Saadet Partililer Birbirilerine Girdi! Saadet'ten İlk Açıklama Geldi: Ağzımıza Silah Dayadılar

Ankara'da pankart asan Saadet Partililerle MHP'liler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk ağır yaralandı. Kavga sonrası Saadet Partsisi'nden ilk açıklama geldi. Saadet Partisi il seçim karargah başkanı Selim Aydın, ''Kavga öyle bir noktaya geldi ki, silah çekip ağzımıza dayadılar'' dedi.

PANKART TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargah Başkanı Selim Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Saat 01.30 sularında partide toplantı yapıyorduk. Arkadaşlar bizi aradılar başkanım Anadolu Bulvarından bize saldırıyorlar. Bizde şuan ağır yaralı olan Ankara 3. Bölge 3. Sıra adayımız Mehmet Fethi Öztürk beyle olay yerine intikal ettik. Biz oraya gider gitmez ne olduğunu sorduk Mevlüt Karakaya ve ekibindeki arkadaşlar bizim arkadaşların pankartlarını yırttığı iddiasıyla arkadaşları darp etmişler. Olayın öncesinde şu oluyor; bizim arkadaşlar pankartları taşırken bir anda Devlet Bahçeli'nin makam arabası geçiyor. 5 dakika bir ekip geliyor. Bizim arkadaşları dövüyorlar. Dövdükten sonra soruyorlar ne oldu diye. Bizim arkadaş diyor ki biz indirmiyoruz pankartlarınızı diyor. Bu yerdeki pankartlar ne bizim pankartlarımız deyince yanlışlık oldu diyorlar.

''SİLAH ÇEKİP AĞZIMIZA DAYADILAR''

Biz oraya intikal edince polisi aramaya teşebbüs ediyorum elini omzuma atıp bak kardeşim uzatmayalım yoksa kötü olacak bununla kalmayacak. Biz olay uzamasın diye arkadaşları götürmeye çalışırken bir anda 25-30 kişi gelip sorgusuz sualsiz bize vurdular. İnanın sayısını saymakla güçlük çektim. Öyle bir noktaya geldi ki silah çekip ağızlarımıza dayadılar. Polis bizim arkadaşları tutuyor. Öldüresiye darp edilen bizim arkadaşlar gözaltına alınıp karakola götürülen bizim arkadaşlar. Sağlıkçılar bile diyor ki bu adamın durumu ağır bu adamın hastaneye götürülmesi lazım diyor. Polisler diyor ki amir emri var gönderemeyiz diyor. İl Başkanımız Fatih bey gelip siz ne yapıyorsunuz dedikten 20 dakika sonra ambulansın gitmesine izin veriliyor.

NE OLMUŞTU?

Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen ve MHP'li olduğu öne sürülen 80 kişilik grup arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre münakaşa eden şahısların arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvar birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Güçlükle ayrılan kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı.



