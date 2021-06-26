Pandemi sonrası Türkiye'nin ilk 'Doğa ve oryantiring' kampı Manisa'da yapıldı
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Pandemi sonrası Türkiye'nin ilk 'Doğa ve oryantiring' kampı Manisa'da yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Recep Şener - Haberler | Güncel

Pandemi sonrası Türkiye'nin ilk 'Doğa ve oryantiring' kampı Manisa'da yapıldı Manisa'nın Gördes ilçesinde milli mücadele kahramanı Gördesli Şehit Makbule Hanım adına gerçekleştirilen ve 6 gün süren doğa ve oryantiring kampına 80 öğrenci katıldı Bir yandan oryantiring sporu yapan çocuklar doğayı...

Pandemi sonrası Türkiye'nin ilk 'Doğa ve oryantiring' kampı Manisa'da yapıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde milli mücadele kahramanı Gördesli Şehit Makbule Hanım adına gerçekleştirilen ve 6 gün süren doğa ve oryantiring kampına 80 öğrenci katıldı

Bir yandan oryantiring sporu yapan çocuklar doğayı da yakından tanıma fırsatı bularak gelişimlerine katkı sağladı

MANİSA - Gördesli Şehit Makbule Hanım Doğa ve Oryantiring Kampı Manisa'nın Gördes ilçesinde tamamlandı. 19-25 Haziran tarihleri arasında Manisa ve ilçelerinden 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kampa katılan çocuk ve gençler hem oryantiring sporunu yaptı hem de doğayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Gördes Kocamurtluk mesire alanında yapılan etkinliğe Türkiye Oryantiring Federasyon Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel, Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Erden, Batman, Sakarya ve Manisa illerinden gelen eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

"Çocukları geleceğe hazırlıyoruz"

Türkiye Oryantiring Federasyon Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel, yaptığı açıklamada, "19-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Manisa ili Gördes'te doğa ve oryantiring kampı icra etmekteyiz. Manisa bölgesindeki ilçelerinden gelen sporcularımızla doğayı öğretme doğa bilincini ve çevre bilincini kazandırma bunun yanı sıra oryantiring branşında sporcu olma konusunda çalışmalarımız devam etmekte. Bu pandemi sürecinden sonra yapılan ilk doğa kampı bu anlamda önemli bir yeri var. Sporcularımıza gençlerimize doğada sağlıklı yaşam ile ilgili temel becerilerle ilgili kampçılıkla ilgili ve oryantiring sporuyla ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Sadece oryantiring ve doğa değil diğer spor branşlarında da günlük aktivelerinde tenis, yüzme, bocce, dart, geleneksel okçuluk gibi çok çeşitli alanlarda eğitimlerimiz devam etmekte. El becerilerini geliştirici faaliyetler yapmaktayız. Çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında bu tür faaliyetlerin önemi çok büyük. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın oryantiring branşına verdiği değer ortada. Telafi programlarına alındı,, hizmet içi programlarına alındı. Şuan bunun ilkini burada gerçekleştirmekteyiz. Kampımız 6 gün konaklamalı devam etmekte. Bu süreç içerisinde sporcularımız geldiklerinden çok ileri boyutlara geldiler. Şuan hayata da hazır durumda öz güvenli gençlerimiz yetişmekte." dedi.

Doğayla barışık hale geldiler

Düzenledikleri kampla kentsel yaşamın getirdiği dezavantajları aşmaya çalıştıklarını kaydeden Morbel, "Gençlerimiz doğayla barışık hale geldiler. Yaban hayatını öğrendiler, doğayı öğrendiler bunu da oryantiring sporuyla yaptılar. Oryantiring bir doğa bir macera, beden ve zihinsel aktivelerin bir arada yürütüldüğü komplike bir spor. Gençlerimizin hem öz güvenleri gelişiyor hem bir sporu gerçekleştiriyor. Bunu yaparken zihinsel fonksiyonlarını üst düzeyde kullanıyorlar. Kampımızda 80 sporcumuz mevcut. Manisa'ya özgü bir kamp düzenledik. Manisa ilçelerinden ve Gördesli gençlerimizin katılımlarıyla kampımız devam etmekte. Gördes'te gerçekleştirdiğimiz kampımız 9-18 yaş arası çocuk ve gençlerimizi kapsamakta. Doğa ve oryantiring kampı anlamında ilk kampımız. ikisini birleştirdik. hem doğayı hem sporu ikisini birleştirdik. Bu Türkiye'de ilk defa oluyor bu da Manisa'nın Gördes ilçesinde gerçekleştiriliyor. " diye konuştu.

Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Erden ise kamp hakkında şunları söyledi: "Milli mücadele kahramanımız Şehit Makbule Hanımın ismini verdiğimiz doğa ve oryantiring kampına katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Oryantiring Federasyon Başkanı Hacer Akyüz'e, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Gördes Belediye Başkanımız Muhammet Akyol'a teşekkür ederiz."

Pandemi sonrası Türkiye'nin ilk 'Doğa ve oryantiring' kampı Manisa'da yapıldı
Pandemi sonrası Türkiye'nin ilk 'Doğa ve oryantiring' kampı Manisa'da yapıldı
Pandemi sonrası Türkiye'nin ilk 'Doğa ve oryantiring' kampı Manisa'da yapıldı
Pandemi sonrası Türkiye'nin ilk 'Doğa ve oryantiring' kampı Manisa'da yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Şener

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