Pakistan Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

15.08.2019 11:39

Pakistan'ın 73. Bağımsızlık Günü Ankara'da geleneksel bir coşkuyla kutlandı. Pakistan Büyükelçisi M. Syrus Sajjad Qazi Pakistan bayrağını milli marş eşliğinde Pakistan topluluğunun, öğrencilerin, Büyükelçilik memurlarının ve ailelerinin önünde göndere çekti.

Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının özel mesajları bu olayda okundu.Pakistan liderleri ayrı ayrı verdikleri mesajlarında Pakistan'ın kurucu atalarının yaptıkları fedakarlıklara derinden şükranlarını sundu.Kendileri Pakistan'ı Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in vizyonlarına uygun olarak dönüştüreceklerini söylediler. Pakistanlı liderler ayrıca Hintlilerce Hint İşgalindeki Keşmir'deki en kötü baskılar ve acımasız devlet terörü için endişelerini belirttiler.Pakistan liderleri onların kendi kaderlerini belirleme mücadeleri için Pakistan'ın siyasi, moral ve diplomatik desteklerini garanti ettiler.

Büyükelçi Syrus Qazi konuşmasında bugün Pakistan'ın Bağımsızlık Gününün yanı sıra son yetmiş yıldır kendi kaderlerini belirleme hakları için savaşan Keşmirli kardeşlerimizin Dayanışma Günü'nü kutladığımızı söyledi.On dört Ağustos Alt kıtanın tarihinde önemli bir tarihtir çünkü 1947 yılında bugün bağımsız bir Pakistan hayali gerçekleşmiştir. Büyükelçi Qazi 15 Ağustos'un Hindistan işgalindeki Keşmir'in baskı altındaki halkıyla dayanışma göstermek için "Kara Gün" olarak kutlanacağını söyledi.Kendisi tüm Pakistan topluluğu üyelerini ve Türkiye halkını Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinde 15 Ağustos'ta saat 18:00'da düzenlenecek olan Kuran Tilavetine ve ardından mum yakma törenine davet etti.

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Okulu (PEISG) öğrencileri milli şarkılardan oluşan özel bir gösteri sundu.Sonrasında, Pakistanlı çocuklarca çevrelenmiş olan Büyükelçi Syrus Qazi Bağımsızlık Günü pastasını kesti.

Dahası, Ankara'nın simge anıtlarından biri, en yüksek kulesi ve en iyi ışıklandırılmış binası olan "Atakule" 13, 14 ve 15 Ağustos geceleri Pakistan-Türkiye dayanışma mesajlarıyla aydınlatılacaktır. Atakule tam karşısında Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın anıtının bulunduğu Cinnah Caddesi üzerindedir.

Bunun yanı sıra, Pakistan Cumhurbaşkanı Pakistan-Türkiye bağlarını geliştirdikleri için Sayın Ali Şahin ve Sayın Muhammed Balta'ya Pakistan'ın prestijli sivil ödülü "Sitara-i-Quaid-i-Azam" takdim etti.Bunların her ikisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesidir. Benzer şekilde, Pakistan Cumhurbaşkanı aynı zamanda Dr. Selami Kılıç'a Pakistan'a yaptığı hizmetlerden ötürü Sitar-i-Imtiaz madalyası verdi.