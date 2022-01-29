Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine yıllık 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması- LEADER Yaklaşımı tedbirinden IPARD-2 Programı 12'nci Proje çağrısına da çıkıyoruz. Toplam hibe bütçesi 135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlanacaktır. Bu çerçevede yerel kalkınma stratejileri uygun bulunan her bir yerel eylem grubu derneğine yıllık 100 ila 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Pakdemirli'ye temaslarında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez eşlik etti. Bakan Pakdemirli, ilk olarak 2'nci ve 3'üncü Uludağ Milli Parkı Yönetim merkezlerinin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, Uludağ'ın dört mevsim turizm merkezi olması için çalıştıklarını ve son olarak yapımı tamamlanan tesisler için 67 milyon TL harcandığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Bursalı hemşehrilerimizin Uludağ'a kolayca gelmesi için çalışıyoruz. Bunun için burada bir sosyal tesis de açtık. Sadece kışın değil, Uludağ'ın 12 ay boyunca turizm merkezi olmasını arzu ediyoruz" dedi.